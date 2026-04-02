Городовой / Город / Блокадные мелодии и космические марши: репетиция парада на Дворцовой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Блокадные мелодии и космические марши: репетиция парада на Дворцовой

Опубликовано: 2 апреля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Во время репетиции были отработаны строевые приемы и перестроения.

2 апреля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция парады Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Музыканты повторяют к параду, посвященному 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В большом оркестре более 500 военнослужащих из состава округа, включая штаб, 33-ю бригаду спецназначения, Измайловский полк, центр подготовки и Военную академию Росгвардии.

На повторениях отработали строительные движения и маневры. Звучало свыше 50 высказываний о войне и службе, в том числе и о новой композиции «В дверях войск уверена держава».

Особенность парады — мелодии, воспевающие героизм ленинградцев в годы блокады.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью