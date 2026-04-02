Блокадные мелодии и космические марши: репетиция парада на Дворцовой

2 апреля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция парады Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Музыканты повторяют к параду, посвященному 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В большом оркестре более 500 военнослужащих из состава округа, включая штаб, 33-ю бригаду спецназначения, Измайловский полк, центр подготовки и Военную академию Росгвардии.
На повторениях отработали строительные движения и маневры. Звучало свыше 50 высказываний о войне и службе, в том числе и о новой композиции «В дверях войск уверена держава».
Особенность парады — мелодии, воспевающие героизм ленинградцев в годы блокады.