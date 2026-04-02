Город-призрак в 4 часах от Москвы: самый жуткий поселок Тверской области – как там живут люди
Город-призрак в 4 часах от Москвы: самый жуткий поселок Тверской области – как там живут люди

Опубликовано: 2 апреля 2026 18:34
 Проверено редакцией
Город-призрак в 4 часах от Москвы: самый жуткий поселок Тверской области – как там живут люди
Город-призрак в 4 часах от Москвы: самый жуткий поселок Тверской области – как там живут люди
Городовой ру
Как живут люди в заброшенном поселке Кистутово 

Рядом с Московской областью есть места, где жизнь почти остановилась. Деревни и поселки зарастают лесом, а люди уезжают навсегда. Один из таких поселков - Кистутово - раньше был большим и развитым центром. Сейчас это настоящий город-призрак с брошенными домами, больницей и техникой в полях.

Как большой колхоз превратился в пустыню

Раньше Кистутово считался центральным селом местного колхоза. Там работали школа, детский сад, больница, столовая и даже свой аэродром. Лучшим работникам давали жилье.

Но после 1990-х годов хозяйство развалилось. Молодежь уехала, старики умерли, и теперь в поселке почти никого нет. Из всего живого остались только почта и дом культуры, который отключили от котельной из-за дороговизны. Теперь его топят дровами, а на ремонт крыши нужны миллионы рублей.

Как люди выживают без школы и тепла

Когда закрыли школу, детям пришлось ездить за 9 км в соседний поселок. Больницу бросили 7 лет назад, но внутри до сих пор стоят старые плакаты и оборудование. В жилых домах батареи еле теплые. Местные жители говорят, что на улицах можно целый день никого не встретить.

«Жизнь бьет ключом и причем по голове. Мы тут просто выживаем», - рассказал житель в беседе с каналом "Русские тайны".

Почему местные не уезжают

Несмотря на упадок, в поселке остались сильные люди. Они сами рубят дрова, придумывают обогрев для домов и держатся друг за друга. В поле до сих пор стоят никому не нужные комбайны и грузовики. Их никто не растащил, хотя техника стоит миллионы.

А на одном из заброшенных домов кто-то написал: «Kisstutova, I love you». Эта надпись показывает, что место еще помнят. И пока там живут такие целеустремленные люди, поселок не исчезнет окончательно.

Ранее "Городовой" рассказал про самое высокогорное поселение в мире.

Автор:
Евгения Сухова
