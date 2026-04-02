1000 тонн вместо 3000: почему корюшка не подешевеет

В Ленинградской области началс промысел корюшки, и за первые дни выловили уже 10 тонн рыбы.
Вице-губернатор Олег Малащенко отметил, что цены на ней сохраняются на высоком уровне и не опустятся ниже прошлых, как сообщает «Коммерсантъ».
Рост стоимости связан с объемом улова и рыночными механизмами — для серьезного снижения цен необходимо в несколько раз больше рыбы.
По оценкам экспертов, в этом регионе ожидается добыча около 1000 тонн, что считается безопасным для экосистемы залива и Ладоги. Чтобы корюшка подешевела, потребуется 2,5–3 тысячи тонн в год, но природные ресурсы пока этого не позволяют.
В 2025 году кг рыбы стоил 1100–2000 рублей, а в 2026-м цены будут похожими.
Жителям Петербурга посоветовали сделать прогноз апреля: сейчас ход будет слабым, пик активности корюшек запланирован через пару недель, что позволит расширить ассортимент на рынке.