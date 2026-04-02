Лиговский получит супермагистраль: 6 полос вместо хаоса

В Санкт-Петербурге начались работы над проектом транспортной развязки на стыке Лиговского проспекта, Воздухоплавательной и Ново-Рыбинской улиц.
Информация об этом появилась в журнале «Техническое по градостроительству» от 1 апреля, сообщает "КП-Петербург".
Детали проекта
Развязка соединения текущей и будущей сети дорог в виде линейного объекта, а также предусматривает развитие Рыбинской улицы от Киевской до набережной Обводного канала.
Ширина проезжей части составляет 4–6 полос. Проект планировки территории (ППТ) должен быть готов к 1 марта 2027 года на участке площадью 15,1 гектара, указано в документе Комитета.