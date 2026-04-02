Лиговский получит супермагистраль: 6 полос вместо хаоса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Лиговский получит супермагистраль: 6 полос вместо хаоса

Опубликовано: 2 апреля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Проект планировки территории будет завершен до 1 марта 2027 года.

В Санкт-Петербурге начались работы над проектом транспортной развязки на стыке Лиговского проспекта, Воздухоплавательной и Ново-Рыбинской улиц.

Информация об этом появилась в журнале «Техническое по градостроительству» от 1 апреля, сообщает "КП-Петербург".

Детали проекта

Развязка соединения текущей и будущей сети дорог в виде линейного объекта, а также предусматривает развитие Рыбинской улицы от Киевской до набережной Обводного канала.

Ширина проезжей части составляет 4–6 полос. Проект планировки территории (ППТ) должен быть готов к 1 марта 2027 года на участке площадью 15,1 гектара, указано в документе Комитета.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью