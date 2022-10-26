Евгения Медведева

Популярный тиктокер публично опозорился.
Он и сам был в шоке.
Фигуристка выложила пикантное фото.
Молодая красавица пожинает плоды своего спортивного успеха на просторах Сети.
Успешная фигуристка может позволить ни в чем себе не отказывать.
Знаменитая фигуристка вовремя озаботилась жилищным вопросом.
Об Олимпиаде и почестях девчушкой она не мечтала.
Воспитанница тренера Этери Тутберидзе не могла себе позволить одеваться так, как хотела.
Фигуристке было сложно справляться с повышенным вниманием фанатов после участия в «Ледниковом периоде».
За личной жизнью 22-летней фигуристки пристально следят фанаты.
Фигуристка уверяет, что поцелуи с тиктокером в эфире Первого канала были импровизацией.
Двукратная чемпионка мира живет на широкую ногу, но и про других не забывает.
Двукратная чемпионка мира в одиночном катании оказалась очень неуверенной в себе.
Подруга сняла чемпионку мира по фигурному катанию в торговом центре.
Двукратная чемпионка мира превратилась в настоящую медийную персону.
Соревновательный дух в спорте вовсе не мешает заводить близкие дружеские отношения.
Талантливая наставница получает от работы не только эмоциональное удовлетворение.
Двукратная чемпионка мира показала, чего можно достичь невероятной трудоспособностью.
Фигуристка не комментирует отношения с артистом, но кадры красноречивее любых слов.
Бывшая фигуристка не имеет претензий к отбору в этом году.