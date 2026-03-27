Городовой / Полезное / Салат с пекинской капустой "Калейдоскоп" за 5 минут: сочный и очень вкусный – и на праздник, и на каждый день
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат с пекинской капустой "Калейдоскоп" за 5 минут: сочный и очень вкусный – и на праздник, и на каждый день

Опубликовано: 27 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт сочного и вкусного салата с пекинской капустой 

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась простым рецептом салата с пекинской капустой "Калейдоскоп", который готовится буквально за 5 минут и всегда выручает. Получается нежным, сочным и вкусным. Идеально подходит и на праздник, и на каждый день. Исчезает со стола моментально: у домашних и гостей только за ушами пищит от удовольствия.

Что потребуется:

  • пекинская капуста – 0,5 килограмма;
  • томаты – 250 граммов;
  • консервированная кукуруза – 250 граммов;
  • сметана или майонез – 150 граммов;
  • укроп – 1/3 пучка;
  • соль – 1/3 чайной ложки;
  • перец – по вкусу.

Как приготовить:

В первую очередь следует тонко нарезать пекинскую капусту. Томаты для салата нужно взять плотные, чтобы они держали форму и не раскисали. Нарезать их не очень крупными кубиками.

Мелко порубить укроп. В салатник отправить пекинскую капусту, помидоры, укроп и консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.

Заправить салат сметаной или майонезом. Добавить соль и перец по вкусу. Перемешать и подать к столу. Украсить блюдо дольками томата и зеленью.

Сочная и хрустящая пекинская капуста идеально сочетается со свежими томатами и сладковатой консервированной кукурузой. Если заправить салат сметаной, то он получится более нежным, а если майонезом, то блюдо будет более сытным. В любом случае такой салат отлично подойдет и к мясу, и в качестве перекуса, а также выручит, если гости нагрянут нежданно-негаданно.

Ранее мы поделились еще одним удачным рецептом салата с пекинской капустой.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью