Салат с пекинской капустой "Калейдоскоп" за 5 минут: сочный и очень вкусный – и на праздник, и на каждый день

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась простым рецептом салата с пекинской капустой "Калейдоскоп", который готовится буквально за 5 минут и всегда выручает. Получается нежным, сочным и вкусным. Идеально подходит и на праздник, и на каждый день. Исчезает со стола моментально: у домашних и гостей только за ушами пищит от удовольствия.
Что потребуется:
- пекинская капуста – 0,5 килограмма;
- томаты – 250 граммов;
- консервированная кукуруза – 250 граммов;
- сметана или майонез – 150 граммов;
- укроп – 1/3 пучка;
- соль – 1/3 чайной ложки;
- перец – по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь следует тонко нарезать пекинскую капусту. Томаты для салата нужно взять плотные, чтобы они держали форму и не раскисали. Нарезать их не очень крупными кубиками.
Мелко порубить укроп. В салатник отправить пекинскую капусту, помидоры, укроп и консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.
Заправить салат сметаной или майонезом. Добавить соль и перец по вкусу. Перемешать и подать к столу. Украсить блюдо дольками томата и зеленью.
Сочная и хрустящая пекинская капуста идеально сочетается со свежими томатами и сладковатой консервированной кукурузой. Если заправить салат сметаной, то он получится более нежным, а если майонезом, то блюдо будет более сытным. В любом случае такой салат отлично подойдет и к мясу, и в качестве перекуса, а также выручит, если гости нагрянут нежданно-негаданно.
