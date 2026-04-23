КАД-2 с поправками: почему проект второй кольцевой опять меняется

История с КАД-2 снова выходит на новый круг. Проект пересматривают, а его свежая версия вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Дорогу по-прежнему хотят построить, но ясности по маршруту и деталям пока немного.
Власти Ленобласти уже не раз давали понять: трассу еще нужно подредактировать. Формально маршрут определен, но после подготовки документации в него могут быть внесены локальные изменения.
Почему вокруг дорог спорят
Главная проблема в том, что новая версия КАД-2 выглядит как попытка совместить сразу несколько разных задач.
От дорог ждут и транзитную функцию, и удобные съезды, и разгрузку города, и при этом еще хочется не задеть лишние территории, пишет "ДП".
Из-за этого проекта и выглядит спорным. Эксперты и местные жители опасаются, что дорога пройдет близко к поселкам и уже слишком освоенным территориям,
Какой участок важнее всего
Сейчас больше всего внимания приковано к первому крупному отрезку длиной около 82 километра. Его называют самым загруженным и наиболее нужным для запуска проекта.
Именно этот участок должен связаться район М-11 с восточной частью области и помочь разгрузить действующий КАД.
В планах также обозначены новые развязки, подходы к Мурманскому шоссе и мосту через Неву. Это делает в первую очередь не просто дорогой, а очень сложный инженерный проект.
Что это значит для жителей
Для обычных людей главный вопрос не в названиях этапов, а в том, где именно проходит трасса. От этого зависит, будут ли изъяты земли, как повлияет строительство деревенских и коттеджных поселений, и станет ли дорога поиском разгрузкой или новыми экономическими проблемами.
Пока власти обещают минимизировать влияние и уменьшить конфликт с частной застройкой. Но по опыту таких проектов понятно: пока нет окончательной схемы, поводов для споров будет еще немало.