КАД-2 с поправками: почему проект второй кольцевой опять меняется

Изначально КАД-2 должна была стать аналогом подмосковной ЦКАД.

История с КАД-2 снова выходит на новый круг. Проект пересматривают, а его свежая версия вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Дорогу по-прежнему хотят построить, но ясности по маршруту и ​​деталям пока немного.

Власти Ленобласти уже не раз давали понять: трассу еще нужно подредактировать. Формально маршрут определен, но после подготовки документации в него могут быть внесены локальные изменения.

Почему вокруг дорог спорят

Главная проблема в том, что новая версия КАД-2 выглядит как попытка совместить сразу несколько разных задач.

От дорог ждут и транзитную функцию, и удобные съезды, и разгрузку города, и при этом еще хочется не задеть лишние территории, пишет "ДП".

Из-за этого проекта и выглядит спорным. Эксперты и местные жители опасаются, что дорога пройдет близко к поселкам и уже слишком освоенным территориям,

Какой участок важнее всего

Сейчас больше всего внимания приковано к первому крупному отрезку длиной около 82 километра. Его называют самым загруженным и наиболее нужным для запуска проекта.

Именно этот участок должен связаться район М-11 с восточной частью области и помочь разгрузить действующий КАД.

В планах также обозначены новые развязки, подходы к Мурманскому шоссе и мосту через Неву. Это делает в первую очередь не просто дорогой, а очень сложный инженерный проект.

Что это значит для жителей

Для обычных людей главный вопрос не в названиях этапов, а в том, где именно проходит трасса. От этого зависит, будут ли изъяты земли, как повлияет строительство деревенских и коттеджных поселений, и станет ли дорога поиском разгрузкой или новыми экономическими проблемами.