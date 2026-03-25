13,5°C тепла в Петербурге: весна бьёт рекорды без солнца
Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает Полезное
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
13,5°C тепла в Петербурге: весна бьёт рекорды без солнца

Опубликовано: 25 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
13,5°C тепла в Петербурге: весна бьёт рекорды без солнца
13,5°C тепла в Петербурге: весна бьёт рекорды без солнца
Global Look Press / Maksim Konstantinov
При этом ночные заморозки в эти выходные прогнозируют синоптики. 

В Санкт-Петербурге побита рекордная отметка температуры для конца марта. По словам главного синоптика Александра Колесова, воздух прогрелся до +13,5 °C, превысив прошлогодний максимум 2020 года в +12,5 °C, и продолжает теплеть.​

«Погода продолжает чудить, вот и солнца нет в Санкт-Петербурге а температура воздуха всё повышается», — добавил Александр Колесов.

Ранее сообщалось о ночных заморозках на выходных, при этом днем столбик держится стабильно: сегодня +12 °C и выше, завтра +11 °C с облачностью и дождями.

С пятницы антициклон принесет ясность, затихший ветер и отсутствие осадков.

Юлия Аликова
