13,5°C тепла в Петербурге: весна бьёт рекорды без солнца

В Санкт-Петербурге побита рекордная отметка температуры для конца марта. По словам главного синоптика Александра Колесова, воздух прогрелся до +13,5 °C, превысив прошлогодний максимум 2020 года в +12,5 °C, и продолжает теплеть.
«Погода продолжает чудить, вот и солнца нет в Санкт-Петербурге а температура воздуха всё повышается», — добавил Александр Колесов.
Ранее сообщалось о ночных заморозках на выходных, при этом днем столбик держится стабильно: сегодня +12 °C и выше, завтра +11 °C с облачностью и дождями.
С пятницы антициклон принесет ясность, затихший ветер и отсутствие осадков.