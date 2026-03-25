Сделайте так – и рассада даже не заметит пересадки в теплицу: минимум стресса – максимум заботы

В апреле работы по выращиванию рассады идут полным ходом. Огородники пересаживают растения в теплицу, и те сталкиваются с серьезным стрессом. Их корни травмируются, режим питания резко меняется, иммунитет ослабевает. Автор портала «Антонов сад» Хромов Николай Владимирович рассказал, как заранее подготовить рассаду к изменению места жительства, чтобы пересадка прошла безболезненно.
Шаг №1: Закаливание
За пару недель до высадки начинайте выносить рассаду на улицу. Начинайте с 30-минутных «прогулок» в тени, а потом постепенно переходите на освещенные места и увеличивайте время закаливания. В результате рассада привыкнет к температурным перепадам и солнечным лучам.
Шаг №2: Прекращение азотных подкормок
За неделю до пересадки перестаньте подкармливать рассаду азотом – он делает растения сочными и нежными, и их выживаемость идет на спад. Если же сеянцы будут плотными, то они легко переживут температурные перепады и механические повреждения.
Шаг №3: Полив
Поливайте рассаду строго за сутки до пересадки. Если вы польете ее прямо перед процедурой, то стебли и листья станут хрупкими, а ком земли развалится у вас в руках. Если вы польете рассаду за несколько дней до пересадки, то грунт пересохнет, корни оголятся.
Шаг №4: Обработка антистресс-комплексом
За пару дней до пересадки опрыскайте рассаду любым антистрессовым комплексом. Он укрепит иммунитет растений, ускорит заживление корней, снимет стресс.
