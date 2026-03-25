Камень, контракты и скрытые владельцы: кто выиграл 1,5 млрд на облицовке станций метро в Петербурге

АО «АКС», связанная с крупным подрядчиком, стала победителем конкурса на облицовку натуральным камнем станций метро «Богатырская» и «Каменка», предложив цену порядка 1,5 млрд рублей.
В рамках работ предусмотрена облицовка гранитом и керамогранитом пассажирских зон, наземных сооружений и ряда других элементов.
Начало работ запланировано на 1 декабря 2026 года на «Богатырской» и на 1 августа 2027 года на «Каменке», при этом срок действия контракта продлится до 2029 года. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Этот заказ стал первым крупным тендером на отделку строящихся станций в текущем году. Ранее уже проводились закупки на отделочные работы и двери для этих станций на 3,3 и 2,1 млрд рублей соответственно, а также повторно объявляется конкурс на электрооборудование и системы связи.
Компания «АКС» основана в 1993 году и имеет невысокую активность в сфере государственных закупок. Ранее она выступала в роли подрядчика для «Метростроя».
Реальные владельцы фирмы скрыты, однако учредителем в 2023 году значилось АО «Компакт», участвовавшее в строительстве крупных объектов, в том числе станций метро.