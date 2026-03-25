Что и как посадить у туалета на даче, чтобы реже заниматься его чисткой: советы от профи

Что посадить у туалета, чтобы он не требовал ухода

Место вокруг дачного туалета редко выглядит опрятно, да и сама выгребная яма часто доставляет хлопоты. Сырость, запах, мокрая земля, сорняки и постоянная необходимость откачивать содержимое.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова сообщила, что есть способ сделать эту зону чище и ухоженнее - правильно подобранные растения.

"Они не отменяют чистку, но помогают яме наполняться медленнее, убирают лишнюю влагу и избыток азота, а заодно маскируют постройку зеленью", - отметила специалист.

Главное - выбрать такие культуры, которые любят влажную и питательную среду и обладают мощными корнями. Они работают как природные насосы: вытягивают воду, фильтруют почву и поглощают органику. При этом важно соблюдать расстояние от ямы, чтобы корни не разрушили конструкцию.

Деревья сажают не ближе 5–8 метров. Лучше всего подходят береза, ива и ольха.

Кустарники размещают в 2–3 метрах от туалета. Отлично работают дерён белый, курильская ива, лабазник и спирея иволистная.

"Они активно поглощают азот и влагу, при этом выглядят декоративно", - отметила агроном.

Многолетники и злаки можно сажать совсем близко - от полуметра до двух метров. Подойдут осоки, аир, мискантус (только зимостойкие сорта) и хоста гигантская. Растения создадут красивый зеленый фон и помогут поддерживать баланс влаги.

А вот от плодовых деревьев, ягодных кустарников, хвойных, роз и гортензий лучше отказаться.

Чтобы система работала эффективно, растения высаживают по периметру, почву мульчируют корой, а в старых туалетах не используют герметичные кольца - влага должна свободно уходить в землю.

"Понять, что посадки работают, можно по нескольким признакам: яма наполняется медленнее, земля вокруг становится суше, растения активно растут без подкормок, а неприятный запах ощущается слабее", - сообщила Давыдова.

