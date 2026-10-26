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4 часа на спасение: в Петербурге началась Неделя борьбы с инсультом

Опубликовано: 26 октября 2026 19:35
 Проверено редакцией
4 часа на спасение: в Петербурге началась Неделя борьбы с инсультом
4 часа на спасение: в Петербурге началась Неделя борьбы с инсультом
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU
С 26 октября в Петербурге стартовала городская Неделя борьбы с инсультом.

Инсульт — это не просто диагноз из медицинской карточки. Это внезапная беда, которая может случиться с каждым: в метро, на работе или дома за ужином.

С 26 октября в Петербурге стартовала городская Неделя борьбы с инсультом. А 29 октября весь мир объединится, чтобы напомнить: эту болезнь можно предотвратить, а жизнь после нее — спасти. Главное — знать, как действовать.

Где проверить сосуды бесплатно?

Пока идет тематическая неделя, петербуржцы могут бесплатно пройти экспресс-диагностику. Самое ценное в ней — УЗИ сосудов шеи. Именно эти артерии снабжают наш мозг кислородом. Если они забиты бляшками, риск удара возрастает в разы.

Акция проходит в Музее гигиены и девяти крупных больницах города. Среди них:

  • Мариинская, Елизаветинская и Покровская больницы;
  • НИИ скорой помощи им. Джанелидзе;
  • Александровская больница;
  • Больница Святого Георгия и больница №26;
  • Больница №15 и Центр им. Никифорова МЧС России.

Врачи не только проведут осмотр, но и честно скажут, в каком состоянии ваши сосуды, рассказал губернатор Александр Беглов.

Правило первых четырех часов

Инсульт — это сосудистая катастрофа. В сосуде мозга застревает тромб (или сосуд лопается), и клетки мозга начинают стремительно отмирать от голода.

У врачей есть понятие «золотого окна» — это первые 4–4,5 часа от начала приступа.

  • Если успеть привезти человека в стационар в это время, медики смогут растворить или убрать тромб.
  • Мозг не успеет погибнуть.
  • Человек сможет восстановиться, говорить, двигаться и вернуться к нормальной жизни.

Если ждать до утра в надежде, что «отлежится», последствия могут стать необратимыми.

Кто в группе риска?

В Петербурге работают 17 современных сосудистых центров. Врачи научились спасать самых тяжелых пациентов — смертность от инсультов в больницах упала до 14,7%. Но даже лучшие хирурги бессильны, если не заниматься профилактикой.

Чаще всего инсульт настигает людей:

  • С высоким давлением (гипертонией);
  • С аритмией и нарушением обмена веществ;
  • С повышенным холестерином;
  • Заядлых курильщиков и тех, кто живет в режиме постоянного стресса.

Инсульт давно перестал быть болезнью глубоких стариков. Он все чаще случается у людей в 35–45 лет.

Ранее «Городовой» рассказывал, как питаться полезно и не разориться

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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