В Роскачестве россиян предупредили о рисках хранения сбережений на карте

Почему опасно хранить все сбережения на карте и как правильно распределять деньги

Россиян предупредили о рисках хранения сбережений на дебетовой карте. Банки.ру со ссылкой на специалистов Роскачества приводит причины, по которым лучше перераспределять средства.

Риск первый: мошенники

Если мошенники получат доступ к дебетовой карте с крупной суммой денег на ней, то владелец лишится сбережений разом. Обычная дебетовая карта находится под наибольшей угрозой, поскольку, как правило, именно она привязана к интернет-покупкам и переводам.

Риск второй: импульсивные покупки

Скрывать деньги порой приходится не только от мошенников, но и от самих себя. Когда крупная сумма в быстром доступе, тратить её проще. А при четком разделении средств на расходы и сбережения вероятность залезть в сбережения не так высока.

Риск третий: инфляция

Деньги, лежащие на дебетовой карте, не приносят дохода, в отличие от накопительного счета или вклада. Инфляция постепенно съедает их покупательную способность.

Как распределять средства

Универсальной суммы, сколько оставлять денег на карте, нет. Но эксперты Роскачества рекомендуют оставлять столько денег, чтобы их хватало на повседневные расходы в течение 5-7 дней. Немного денег на мелкие расходы стоит носить с собой ежедневно купюрами. А основные сбережения разумно перераспределить между вкладами и накопительными счетами.

Преимущества вклада

Вклады защищают от импульсивных трат, инфляции и приносят доход. Кроме того, они застрахованы государством. Сейчас базовый лимит страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей, а с 2027 года для долгосрочных вкладов (от трёх лет) его планируют поднять до 2 млн рублей. Это ещё один аргумент в пользу того, чтобы не держать все деньги на карте, а размещать их на вкладах.

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