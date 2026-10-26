Повод сходить в музей всей семьей: как получить скидку в Русский музей по Пушкинской карте

Русский музей присоединился к всероссийской акции «Веди родителей в музей».

Обычно «Пушкинская карта» работает строго для молодежи от 14 до 22 лет: купить билет другу или маме по ней нельзя. Но в этот раз правила изменили. Теперь карта поможет сэкономить и старшему поколению.

В чем суть акции?

Схема простая: подросток или студент покупает билет себе по «Пушкинской карте», а его родители получают скидку на вход.

Акция временная — она продлится только до 8 ноября включительно. Проект приурочен к нацпроекту «Семья», поэтому главная цель — дать повод провести выходной вместе.

Что можно посмотреть?

Скидка действует на две масштабные выставки. Обе заслуживают внимания:

«Иван Шишкин. Русский лес» (Корпус Бенуа). Это огромная ретроспектива главного пейзажиста страны. В залах собрали не только знаменитые лесные полотна с могучими соснами и дубами, но и редкие графические рисунки и этюды мастера. Отличный вариант для душевного и спокойного похода с родителями. «Николай Акимов. К 125-летию со дня рождения» (Мраморный дворец). Выставка посвящена легендарному режиссеру и художнику, чье имя сегодня носит петербургский Театр Комедии. В экспозиции — яркие эскизы театральных декораций, костюмов и портреты знаменитых актеров эпохи.

Как купить билеты: пошаговый план

Здесь есть важная деталь, о которой нужно знать заранее:

Билет для себя (по «Пушкинской карте») нужно купить онлайн на официальном сайте Русского музея.

(по «Пушкинской карте») нужно купить на официальном сайте Русского музея. Билет со скидкой для родителей продается в кассе музея непосредственно в день визита. Онлайн его оформить нельзя. В кассе просто покажите купленный ранее электронный билет ребенка.

Что взять с собой?

На входе и в кассе попросят подтвердить родство. Не забудьте взять:

Саму «Пушкинскую карту» (на пластике или в приложении смартфона);

Паспорт владельца карты;

Документ, доказывающий родство: свидетельство о рождении, родительский паспорт со страницей «Дети» или документы об опеке.

Ранее «Городовой» рассказывал, что музей в Гатчине отменил выходные ради школьных каникул.