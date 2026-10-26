Повод сходить в музей всей семьей: как получить скидку в Русский музей по Пушкинской карте

Обычно «Пушкинская карта» работает строго для молодежи от 14 до 22 лет: купить билет другу или маме по ней нельзя. Но в этот раз правила изменили. Теперь карта поможет сэкономить и старшему поколению.
В чем суть акции?
Схема простая: подросток или студент покупает билет себе по «Пушкинской карте», а его родители получают скидку на вход.
Акция временная — она продлится только до 8 ноября включительно. Проект приурочен к нацпроекту «Семья», поэтому главная цель — дать повод провести выходной вместе.
Что можно посмотреть?
Скидка действует на две масштабные выставки. Обе заслуживают внимания:
- «Иван Шишкин. Русский лес» (Корпус Бенуа). Это огромная ретроспектива главного пейзажиста страны. В залах собрали не только знаменитые лесные полотна с могучими соснами и дубами, но и редкие графические рисунки и этюды мастера. Отличный вариант для душевного и спокойного похода с родителями.
- «Николай Акимов. К 125-летию со дня рождения» (Мраморный дворец). Выставка посвящена легендарному режиссеру и художнику, чье имя сегодня носит петербургский Театр Комедии. В экспозиции — яркие эскизы театральных декораций, костюмов и портреты знаменитых актеров эпохи.
Как купить билеты: пошаговый план
Здесь есть важная деталь, о которой нужно знать заранее:
- Билет для себя (по «Пушкинской карте») нужно купить онлайн на официальном сайте Русского музея.
- Билет со скидкой для родителей продается в кассе музея непосредственно в день визита. Онлайн его оформить нельзя. В кассе просто покажите купленный ранее электронный билет ребенка.
Что взять с собой?
На входе и в кассе попросят подтвердить родство. Не забудьте взять:
- Саму «Пушкинскую карту» (на пластике или в приложении смартфона);
- Паспорт владельца карты;
- Документ, доказывающий родство: свидетельство о рождении, родительский паспорт со страницей «Дети» или документы об опеке.
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