Паровая карусель из 1920-х и большая горка у Зимнего: центр Петербурга превратится в сказку к Новому году

Совсем скоро город начнёт преображаться к Новому году.

Хоть за окном ещё нет снега, в Петербурге уже готовятся к новогодним праздникам. Власти официально дали «зеленый свет» на подготовку к зимним гуляниям.

Совсем скоро город начнёт преображаться, чтобы порадовать петербуржцев и гостей праздничным настроением, сообщает ГАТИ.

Когда ждать праздник?

Рождественская ярмарка станет главным событием зимы. Она будет работать почти целый месяц — с 12 декабря по 10 января. Успеть посетить можно будет сразу несколько площадок, которые расположатся в самом сердце города.

Кленовая улица: привет из 20-х

Это место обещает стать самым популярным в Петербурге. Главным украшением станет огромная двухэтажная карусель, стилизованная под 1920-е годы.

Классическая музыка, яркие огни, кружение — всё это создаст атмосферу старого доброго праздника. Улицу щедро украсят гирляндами и световыми инсталляциями, так что вечерние прогулки здесь будут по-настоящему волшебными.

Дворцовая площадь: горки и угощения

Сердцем зимних развлечений станет Дворцовая площадь. Здесь появится большая катальная горка — классика зимних забав, которую любят и дети, и взрослые.

Вокруг установят торговые домики. Там можно будет купить подарки близким, согреться горячим чаем или перекусить чем-то вкусным после активных игр на улице.

Настраиваемся на волшебство

Зима — это время, когда нам всем хочется немного чуда. Подготовка площадок — только начало. Впереди нас ждут недели, когда город будет светиться, играть музыкой и радовать зимними традициями.

Доставайте тёплые шарфы и перчатки, заряжайте телефоны для красивых кадров и готовьтесь к долгим прогулкам. Праздник совсем близко!

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