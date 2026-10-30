Завещание и дарение – уже в прошлом: как проще и надежнее передать квартиру детям

Споры о передаче жилья детям нередки в любой семье. Обычно выбирают между дарственной и завещанием.

Дарение несет риски для родителя, завещание — неясность для наследника. Есть третий путь — наследственный договор.

Чем он отличается

Это документ между владельцем квартиры и будущим получателем, удостоверенный нотариусом. В отличие от односторонней воли, здесь участвуют обе стороны. Наследник официально принимает условия перехода имущества. До смерти владельца жилье остается его собственностью. Он может там жить, обновлять обстановку, сдавать жильцам или продать с ограничениями. Завещание переписывают без уведомления наследника, а этот договор так просто не расторгнуть. Понадобится согласие обеих сторон или судебное решение с выплатой компенсаций.

Остерегайтесь остаться без жилья

Подпись на договоре не лишает вас прав на квартиру. Вы вправе ее продать — и тогда соглашение аннулируется, ведь передавать будет нечего. Наследник останется с пустыми руками. Чтобы его защитить, внесите в документ запрет на отчуждение. Правда, это свяжет вашу свободу распоряжаться имуществом.

Не пишите общие фразы

Пункт «обязан помогать и заботиться» — ловушка. Что считать помощью: продукты раз в месяц или оплату сиделки? Доказать неисполнение в суде трудно. Указывайте точные обязанности: полная оплата коммунальных услуг, покупка продуктов на определенную сумму ежемесячно, визиты к врачу дважды в год. Не забывайте про обязательную долю: несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг и родители-пенсионеры получат часть наследства независимо от договора. Учтите это заранее.

Фото: Сенерировано ИИ