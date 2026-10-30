Барометры вверх, температура вниз: циклон меняет планы петербуржцев на выходные

Город накрыло плотным слоем туч.

Осень в Петербурге вступает в свои права. На улице снова серо, сыро и холодно.

Небо затянуло: погода на сегодня

Во всем виноват небольшой циклон, который закрутился над Ленинградской областью. Он плотно закрыл небо и принес с собой дожди, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Солнце пробиться сквозь эти тучи не может, поэтому земля почти не прогревается.

Днем в Петербурге будет всего +8…+10° .

. По области местами воздух прогреется до +6…+11° .

. Ветер умеренный, юго-западный — до 8 метров в секунду. С ног не собьет, но куртку лучше застегнуть.

Давление сейчас повышенное (763 мм рт. ст.), а к вечеру барометры поднимутся еще выше. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к самочувствию.

Каких выходных ждать?

В субботу ситуация почти не изменится. Станет еще на градус-два прохладнее. Ночью ожидается всего +5…+7°, а днем столбики термометров доползут максимум до +7…+9°.

Периодически будет накрапывать дождь. Для долгих прогулок по паркам погода не самая приятная, так что планируйте уютные выходные дома или встречи в теплых кафе.

А бывало и хуже: погодные рекорды

Если вам кажется, что на улице холодно, спешим успокоить: для конца октября это даже тепло. Обычная средняя норма для этих чисел — всего +3,6°.

Петербургу случалось переживать и не такое:

Самый жаркий день: 30 октября 1959 года в городе было почти лето — воздух прогрелся до +11,9° .

30 октября 1959 года в городе было почти лето — воздух прогрелся до . Арктический мороз: в 1920 году в этот день ударили суровые -10,4° .

в 1920 году в этот день ударили суровые . Рекордный потоп: в 2008 году на город за сутки вылилось целых 17 мм воды — улицы буквально поплыли.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге ждать ночные заморозки.