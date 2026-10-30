Барометры вверх, температура вниз: циклон меняет планы петербуржцев на выходные

Осень в Петербурге вступает в свои права. На улице снова серо, сыро и холодно.
Небо затянуло: погода на сегодня
Во всем виноват небольшой циклон, который закрутился над Ленинградской областью. Он плотно закрыл небо и принес с собой дожди, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Солнце пробиться сквозь эти тучи не может, поэтому земля почти не прогревается.
- Днем в Петербурге будет всего +8…+10°.
- По области местами воздух прогреется до +6…+11°.
- Ветер умеренный, юго-западный — до 8 метров в секунду. С ног не собьет, но куртку лучше застегнуть.
- Давление сейчас повышенное (763 мм рт. ст.), а к вечеру барометры поднимутся еще выше. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к самочувствию.
Каких выходных ждать?
В субботу ситуация почти не изменится. Станет еще на градус-два прохладнее. Ночью ожидается всего +5…+7°, а днем столбики термометров доползут максимум до +7…+9°.
Периодически будет накрапывать дождь. Для долгих прогулок по паркам погода не самая приятная, так что планируйте уютные выходные дома или встречи в теплых кафе.
А бывало и хуже: погодные рекорды
Если вам кажется, что на улице холодно, спешим успокоить: для конца октября это даже тепло. Обычная средняя норма для этих чисел — всего +3,6°.
Петербургу случалось переживать и не такое:
- Самый жаркий день: 30 октября 1959 года в городе было почти лето — воздух прогрелся до +11,9°.
- Арктический мороз: в 1920 году в этот день ударили суровые -10,4°.
- Рекордный потоп: в 2008 году на город за сутки вылилось целых 17 мм воды — улицы буквально поплыли.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге ждать ночные заморозки.