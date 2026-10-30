Синоптики рассказали, какие сюрпризы приготовил россиянам последний месяц осени

Почему в ноябре погода не даст заскучать

Предзимье в этом году обещает быть по-настоящему капризным. Синоптики предупреждают: дожди, мокрый снег и минусовые температуры станут привычным фоном месяца.

При этом погода будет вести себя по-разному в разных уголках страны — где-то ударят холода, а где-то окажется заметно теплее обычного.

Где ждать сюрпризов, а где — привычной картины

Распределение температур по стране выйдет далеко за рамки равномерности. В Москве ноябрь может оказаться даже теплее средних многолетних значений, и устойчивых морозов пока не предвидится.

А вот в других регионах картина совсем иная: там ожидается аномально дождливая и снежная погода. Почти повсеместно количество осадков превысит норму в 1,3–1,5 раза — зонтик и непромокаемая обувь точно пригодятся.

Первые признаки зимы могут появиться уже в конце октября: с 29 числа ночами температура способна опускаться до нуля, возможны заморозки и смешанные осадки — дождь со снегом.

Как подстроиться под капризный ноябрь

Чтобы непогода не застала врасплох, стоит заранее подстраховаться:

держать под рукой зонт и непромокаемую одежду — осадки обещают быть обильными;

подготовить демисезонную обувь с нескользящей подошвой — мокрый снег быстро превращается в скользкие участки;

следить за прогнозом: резкие перепады температуры могут случаться даже в пределах суток;

проверить исправность дворников и наличие незамерзайки в бачке — для автомобилистов это особенно актуально.

"Такой переменчивый ноябрь лучше встречать во всеоружии: погода явно не собирается играть по привычным правилам", - сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

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