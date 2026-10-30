1 стакан под куст – и декабрист цветёт пышнее букета невесты, бутоны на каждом сегменте: схема ухода в ноябре

Как ухаживать за декабристом поздней осенью

Поздняя осень - период, когда декабрист готовится к цветению. Бутоны уже набухли, но могут опасть. Спровоцировать сброс цветов может избыточный полив, жар от батареи или слишком щедрая подкормка. Источник рассказал о том, чем можно подкормить шлюмбергеру в ноябре.

Цветоводы стали применять для подкормки декабриста воду из пресноводного аквариума, которая остается во время замены. В этой воде содержится в умеренных количествах азот, калий, фосфор и другие питательные вещества. Под взрослый декабрист достаточно влить один стакан жидкости.

Больше — не значит лучше

Не превращайте полив аквариумной водой в постоянную подкормку. Состав этой жидкости каждый раз разный, а избыток влаги для декабриста опаснее лёгкой нехватки питания. Повторяйте не чаще одного раза в месяц и только если грунт между поливами успевает сверху просохнуть.

В ноябре важнее покой

Важнее подкормки поздней осенью обеспечить декабристу покой. Не нужно тревожить его без крайней необходимости.

Когда на концах сегментов появились бутоны, растение лучше не трогать. Это не время вводить новые подкормки, подчеркивают цветоводы. Также не переносите горшок с окна на окно, не разворачивайте другой стороной к свету и не ставьте вплотную к горячей батарее. Поливайте только после проверки: потрогайте верхние 2–3 см грунта, и если они влажные, подождите. Сочетание мокрой земли и сухого горячего воздуха декабрист переносит плохо.

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