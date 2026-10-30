Три года до финиша: что на самом деле происходит на площадках новых станций метро в Петербурге

«Богатырскую» и «Каменку» строят по технологии «сверху вниз».

Жители петербургского Приморского района годами стоят в пробках и очень ждут метро. Городские власти обещают: новые станции зеленой ветки — «Богатырскую» и «Каменку» — откроют для пассажиров в 2029 году, сообщает канал "Подземник".

По контракту стройку и монтаж должны закончить к лету 2028 года. Затем пойдут тесты оборудования и пустые поезда. До финиша остается около трех лет.

Куда тянут зеленую ветку

Новый участок продолжает Невско-Василеостровскую линию на север от «Беговой».

«Богатырская» появится на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта.

появится на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта. «Каменка» строится дальше, на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. В будущем здесь появится долгожданная пересадка на фиолетовую ветку (станцию «Шуваловский проспект»).

Тоннель между станциями роет знаменитый щит-гигант «Надежда». Его диаметр — больше 10 метров. Он делает один большой двухпутный тоннель, по которому поезда будут ходить навстречу друг другу.

Как строят станции: метод «сверху вниз»

Обе станции — неглубокие. Их строят по технологии «сверху вниз».

Обычно сначала копают огромный котлован, а потом строят станцию со дна. Здесь все наоборот.

В земле делают прочные бетонные стены («стену в грунте»), сверху заливают крышу станции, а уже под ней постепенно вынимают грунт этаж за этажом. Это сложно, но позволяет быстрее освободить городские улицы на поверхности.

Взгляд в прошлое: как выглядели другие станции за 3 года до пуска?

Похожим способом в Петербурге строили «Дунайскую», «Зенит» и ту же «Беговую». Что было на этих стройках ровно за три года до открытия?

1. «Дунайская» опережала график, но открылась тяжело

В октябре 2016 года (за три года до пуска) «Дунайская» была готова куда лучше, чем сегодняшняя «Богатырская». Там уже залили бетонные перекрытия, возвели крышу и вовсю разбирали щитовой тоннель внутри станции.

Казалось, финиш близко. Однако станцию сдали только осенью 2019 года, да еще и с кучей проблем и протечек.

2. «Зенит» и «Беговая»: успели сделать чудо к ЧМ-2018

В мае 2015 года на месте будущей «Беговой» лежали лишь бетонные плиты для техники и горы земли. На «Зените» (тогда «Новокрестовской») только начинали укреплять болотистый грунт на намыве.

Никаких станций там не было даже близко — стройка едва зародилась.

Но станции позарез были нужны к Чемпионату мира по футболу. В итоге их построили ровно за три года — в мае 2018-го они уже приняли первых пассажиров.

Какой итог?

Прямо сейчас «Богатырская» и «Каменка» отстают от темпов «Дунайской». Но зато они сильно опережают «Зенит» и «Беговую», какими те были за три года до открытия. У нынешних строителей есть отличная фора по времени.

Сделать станции к 2028–2029 годам вполне реально. Опыт скоростной стройки у города есть. Главное, чтобы не подвели финансирование и щит «Надежда», которому предстоит пройти сложный петербургский грунт без поломок.

Ранее «Городовой» рассказывал, как строят коричневую ветку и где обновили вентиляцию.