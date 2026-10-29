2000 квадратов для защиты страны: в Красном Селе построят «фармацевтический щит» за миллиарды рублей

В Красном Селе готовятся к большой стройке.

Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) собирается построить новый научно-производственный корпус. Там будут делать современные препараты от опасных бактерий, которые особенно угрожают детям и пожилым людям.

Что построят и сколько это стоит

Новый цех появится прямо на территории института, рядом с уже работающими лабораториями. Здание будет двухэтажным, площадью около двух тысяч квадратных метров.

Сроки: само строительство займет чуть меньше двух лет (23 месяца), а запустить производство планируют к 2029 году, сообщает "Коммерсант".

Цена вопроса: проект здания уже обошелся почти в 40 млн рублей. На саму стройку и сложное оборудование уйдет гораздо больше. Эксперты называют суммы от 2,5 до 10 миллиардов рублей.

Мощность: в новом цеху планируют выпускать не менее 2,8 миллиона доз в год.

От каких болезней нас защитят

В новом центре будут выпускать так называемые полисахаридные конъюгированные вакцины. Звучит сложно, но суть проста.

Опасные бактерии часто прячутся под гладкой «сахарной» капсулой. Иммунитет маленьких детей ее просто не замечает. Ученые «пришивают» к этому сахару особый белок.

В итоге организм легко распознает врага и вырабатывает крепкий иммунитет на долгие годы.

Производство нацелено на защиту от трех инфекций:

Пневмококк (препарат «Пневмикс 16»). Эта бактерия вызывает тяжелые воспаления легких, менингиты и отиты. Менингококк («Менговакс В»). Возбудитель страшного менингита, который развивается за считанные часы. Гемофильная инфекция типа b («Бэби-Хиб»). Еще один частый виновник гнойных менингитов и бронхитов у младенцев.

Первые две вакцины сейчас как раз завершают клинические испытания на безопасность и эффективность.

Зачем нам свое производство

Долгое время Россия сильно зависела от импорта в этой сфере. Большинство детей прививали зарубежными препаратами — американским «Превенаром» или французской «Менактрой». Любые перебои с поставками таких вакцин создают риск для здоровья малышей.

Собственный завод полного цикла — это гарантия безопасности. Вакцинация от пневмококка уже входит в наш Национальный календарь прививок, ее делают бесплатно каждому ребенку до года.

Вакцину от менингококка тоже давно планируют сделать обязательной для всех детей, но раньше на это банально не хватало отечественных препаратов.

Сегодня России каждый год нужно:

около 7–8 млн доз от пневмококка;

от пневмококка; примерно 5–7 млн доз от менингококка.

Запланированные 2,8 миллиона доз в год закроют только часть этой потребности. Но это отличный старт.

На новом предприятии отработают сложнейшие технологии синтеза, а в будущем линии можно будет расширить, чтобы полностью закрыть спрос всей страны.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Эрмитаже показывают редчайшие швейцарские витражи.