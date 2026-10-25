Беру упаковку творога, натираю два яблока: польские рацухи к чаю — нежнее сырников, пышнее оладий

Как приготовить польские рацухи из яблок и творога

Если хочется чего-то необычного, то стоит сделать польские рацухи. Это блюдо является чем-то средним между сырниками и яблочными оладьями. Благодаря творогу блюдо становится нежным, а яблоки делают его сочным.

Что понадобится

200 г творога, 2 яблока, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки сметаны, 150 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 щепотка соли, сахарная пудра.

Приготовление

Выложите творог в емкость, разомните вилкой, добавьте сахар, соль, ванильный сахар, сметану, яйца. Хорошо перемешайте тесто, сообщает popcornnews.ru.

У яблок удалите сердцевину и кожицу, натрите на крупной терке. Переложите их в тесто, добавьте муку с разрыхлителем. Тесто должно иметь густую консистенцию, при необходимости можно добавить еще немного муки.

Нагрейте сковороду с маслом, выложите ложкой порции теста и обжарьте до золотистости. Готовые рацухи поместите на бумажные полотенца, подавайте их теплыми с сахарной пудрой.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова делает рацухи из рассыпчатого творога, который был протерт через сито. От этого вкус блюда становится еще более нежным. Для подачи отлично подходит сметана или мед.

Фото: Сгенерировано ИИ

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