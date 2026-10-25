Гель-лак – прошлый век: теперь в тренде новая техника маникюра – без ламп, фрезы и постоянных трат

Какой маникюр актуален сейчас - гель-лак делать не придется

Выбор оттенка, длительное нахождение в кресле, повторная запись к мастеру через несколько недель выматывает даже тех, кто является поклонницами гель-лака.Такой маникюр требует слишком много сил. Но теперь руки могут стать ухоженными и без цветного покрытия.

Тренд осени-2026

На данный момент в моде - “голый маникюр”, который не имеет покрытия, отличается натуральной длиной, увлажненной кожей и аккуратностью. В сентябрьском обзоре Недели моды в Нью-Йорке Vogue упомянул ногти, которые были отполированы без цветного покрытия. Этот вариант подойдет не только для работы, но и вечернего образа.

Лучше всего начать с мягкого квадрата или короткого овала. Длина ногтей должна быть одинаковой, поэтому важно выровнять их, а также убрать любые цепляющиеся части пилкой. Все легко делается в домашних условиях, сообщает "Киноафиша".

Большое значение для “голого маникюра” имеет увлажненность кожи. Перед сном нужно использовать масло для кутикулы, а также крем. Кутикулу не стоит удалять, так как она защищает ногти.

Ногтевой пластине можно придать легкий блеск с помощью полировки специальной пилкой, но важно не перестараться. Сильный нажим приводит к истончению ногтевой пластины. Если ногти уже тонкие, то от шлифовки стоит отказаться.

Главное преимущество “голого маникюра”

Понять преимущество получится чуть позже, ведь модницы больше не столкнутся с отросшим покрытием, сколами, из-за чего не придется записываться к мастеру маникюра. Если ухаживать за ногтями постоянно, то в дальнейшем вся процедура будет занимать считанные минуты.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова раньше часто делала гель-лак, но это покрытие является вредным, поэтому его нельзя носить на постоянной основе. На восстановление ногтевой пластины у автора ушло несколько месяцев, поэтому тренд с “голым маникюром” особенно интересен.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Лучшее русское имя для девочки – имеет значение «благодать», «милость Божья»: старинное, нежное и красивое

Почему умные люди с возрастом перестают быть добрыми: 3 мудрости для прекрасной жизни

Перманент бровей — лютый колхоз: в тренде теперь другая процедура — новое решение бьюти-индустрии