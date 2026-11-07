Сажаем эти цветы под зиму - и получаем цветущую клумбу раньше соседей: в ноябре самое время

Подзимный посев цветов имеет немало преимуществ.

Семена закаливаются, и из них вырастают здоровые, крепкие и обильно цветущие растения, которым не страшны температурные перепады.

Когда и как сеять семена

Лучше всего сеять семена в начале ноября: в это время днем почва слегка подмерзает, а температура держится на околонулевой отметке.

Посев должен быть гуще обычного. Затем присыпьте семена землей, но не поливайте: всю необходимую влагу они получат от дождя и снега.

Что посадить перед зимой

5 проверенных вариантов: