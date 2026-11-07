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Сажаем эти цветы под зиму - и получаем цветущую клумбу раньше соседей: в ноябре самое время

Опубликовано: 7 ноября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Сажаем эти цветы под зиму - и получаем цветущую клумбу раньше соседей: в ноябре самое время
Сажаем эти цветы под зиму - и получаем цветущую клумбу раньше соседей: в ноябре самое время
Городовой ру
Подзимный посев цветов имеет немало преимуществ.

Семена закаливаются, и из них вырастают здоровые, крепкие и обильно цветущие растения, которым не страшны температурные перепады.

Когда и как сеять семена

Лучше всего сеять семена в начале ноября: в это время днем почва слегка подмерзает, а температура держится на околонулевой отметке.

Посев должен быть гуще обычного. Затем присыпьте семена землей, но не поливайте: всю необходимую влагу они получат от дождя и снега.

Что посадить перед зимой

5 проверенных вариантов:

  • Календула. Цветет с июня и вплоть до заморозков, отпугивает насекомых-вредителей и относится к «самосейкам». Сейте на глубину до 2-х см.
  • Космея. Хорошо переносит и бедную почву, не требует особого ухода. Цветущие кусты отличаются яркими розовыми и белыми цветками.
  • Астра однолетняя. Цвести начинает с июля, довольно крепкая и коренастая, с махровыми цветками. Лучше всего чувствует себя на хорошо освещаемом солнцем месте. В качестве мульчи используйте торф.
  • Василек. Цветет с мая, привлекает пчел своим нектаром и хорошо переносит заморозки.
  • Люпин. Предпочитает солнечные места, насыщает почву азотом. Сейте на глубину 3 см на расстоянии 25 см друг от друга.
Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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