Дачники, это не помидор, а сладкая сказка: сочный, как стейк - урожайность до 15 кг/м²

Хотите получить с грядки щедрый урожай и вкусные плоды? Присмотритесь к сорту, который активно обсуждают все дачники после сезона 2026 года.

Он дает много плодов, а их мякоть поражает сочностью и сладостью. Речь о «Иван да Марья» — варианте, который стоит попробовать в новом сезоне.

Когда и сколько собирать

От всходов до первой спелой помидорины проходит около трех месяцев — сорт ранний. С квадратного метра реально получить до 15 килограммов, что для дачного участка отличный показатель. Растения тянутся вверх, достигая 180 сантиметров, поэтому без подвязки к опоре не обойтись. Подходит культура и для пленочных укрытий, и для обычных грядок под открытым небом.

Качество плодов

Каждый помидор весит примерно до 200 граммов. Внутри — плотная, мясистая мякоть с насыщенным сладким вкусом, сравнимая по структуре со стейком. Такие плоды хороши и в свежих салатах, и в нарезке, и в банках на зиму. Заготовки из них получаются ароматными, а стол они украшают круглый год.

Что учесть при выращивании

Ставьте крепкие опоры заранее, пока кусты не пошли в рост. Снимайте урожай по мере созревания, не давая плодам перевисать. Так вы соберете максимум с каждого квадрата и сохраните сладость.