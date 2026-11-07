Как увеличить тягу в печи своими руками: в трубе засвистит мощнее турбины – простое решение без электричества

Слабый поток воздуха в дымоходе или вентканале — знакомая беда для многих хозяев загородных домов, гаражей и бань.

Из-за недостаточной тяги печь работает вполсилы, а в погребе копятся влага, конденсат и плесень. Исправить положение реально без розетки и крупных расходов. Смастерите дефлектор ЦАГИ самостоятельно — и канал начнет тянуть заметно сильнее.

За счет чего возникает усиление

Работает такая насадка на аэродинамике. Поток воздуха огибает корпус, и над диффузором образуется разреженная зона. Именно она подсасывает воздух из трубы, поднимая тягу. Плюс к этому действует естественная тепловая тяга: нагретый воздух стремится вверх и выходит наружу. Чем сильнее ветер, тем активнее работает конструкция.

Как рассчитать и собрать

Начните с чертежа деталей в натуральную величину на картоне — так получатся шаблоны. Все размеры привяжите к внутреннему диаметру трубы d: диффузор — 1,25d по ширине и 1,2d по высоте, наружное кольцо — 2d, зонт — 1,7d, общая высота с зазором — 1,7d. О

бведите шаблоны маркером на стальном листе 0,5–1 мм и вырежьте ножницами по металлу. Кромки подогните пассатижами на 5 мм и обстучите молотком. Диффузор сверните в цилиндр, просверлите отверстия и стяните заклепками. Кольцо согните с нахлестом 10 мм и скрепите. Колпак сверните конусом и соедините заклепками. Из стальных полос сделайте стойки, приклепайте их к колпаку под прямым углом, наденьте зонт и вставьте узел в кольцо. На металлическую трубу сажайте на саморезы, на кирпичную — на хомут с герметиком.

Полезный совет

Поднимите дефлектор на 1,5–2 метра выше крыши — тяга возрастет. Практика владельцев печей показывает: ЦАГИ обходит обычный грибок, особенно при ветре.