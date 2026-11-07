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Железная дорога, Рим и Петербург: Эрмитаж открывает три новые выставки в ноябре

Опубликовано: 7 ноября 2026 11:13
 Проверено редакцией
Городовой ру
Железная дорога, Рим и Петербург: Эрмитаж открывает три новые выставки в ноябре
фото Global Look Press
Что покажут в залах в ноябре

Ноябрь в Эрмитаже обещает быть насыщенным: музей готовит сразу три крупные выставки, каждая со своим настроением и историей.

Они соединяют инженерное наследие России, художественный образ Вечного города и визуальные переклички между Римом и Петербургом.

Что посмотреть: главные проекты месяца

Каждая из экспозиций раскрывает отдельную грань связи эпох и культур — от технического прорыва до художественного осмысления городского пространства.

Ключевые выставки ноября:

  • «Дороге быть! К 175‑летию железной дороги Санкт‑Петербург — Москва» (7 ноября 2026 — 24 января 2027, Арапский зал): картины, графика, медали и сувениры, связанные с первыми российскими железными дорогами — Царскосельской и Николаевской; особый акцент на поездках императорской семьи и этапах строительства магистрали.
  • «Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный» (14 ноября 2026 — 14 марта 2027): более 400 экспонатов — от античных скульптур и фресок до полотен Пьетро да Кортоны, работ Бернини и Борромини, а также картин Пуссена и Робера.
  • Фотопроект «Рим — Петербург. О несходстве сходного» (14 ноября 2026 — 14 марта 2027, Синий зал‑трансформер Главного штаба): 40 кадров Дмитрия Сироткина, где автор сопоставляет архитектуру и атмосферу двух столиц.

Как увидеть максимум без суеты

Выставки охватывают разные эпохи и форматы — от живописных полотен до документальных фото, поэтому маршрут лучше разделить на несколько визитов. Учитывая, что дневные залы остаются загруженными, даже при сниженных ценах на вечерние сеансы, планировать посещение стоит заранее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург направит 98 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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