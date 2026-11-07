Железная дорога, Рим и Петербург: Эрмитаж открывает три новые выставки в ноябре

Что покажут в залах в ноябре

Ноябрь в Эрмитаже обещает быть насыщенным: музей готовит сразу три крупные выставки, каждая со своим настроением и историей.

Они соединяют инженерное наследие России, художественный образ Вечного города и визуальные переклички между Римом и Петербургом.

Что посмотреть: главные проекты месяца

Каждая из экспозиций раскрывает отдельную грань связи эпох и культур — от технического прорыва до художественного осмысления городского пространства.

Ключевые выставки ноября:

«Дороге быть! К 175‑летию железной дороги Санкт‑Петербург — Москва» (7 ноября 2026 — 24 января 2027, Арапский зал): картины, графика, медали и сувениры, связанные с первыми российскими железными дорогами — Царскосельской и Николаевской; особый акцент на поездках императорской семьи и этапах строительства магистрали.

«Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный» (14 ноября 2026 — 14 марта 2027): более 400 экспонатов — от античных скульптур и фресок до полотен Пьетро да Кортоны, работ Бернини и Борромини, а также картин Пуссена и Робера.

Фотопроект «Рим — Петербург. О несходстве сходного» (14 ноября 2026 — 14 марта 2027, Синий зал‑трансформер Главного штаба): 40 кадров Дмитрия Сироткина, где автор сопоставляет архитектуру и атмосферу двух столиц.

Как увидеть максимум без суеты

Выставки охватывают разные эпохи и форматы — от живописных полотен до документальных фото, поэтому маршрут лучше разделить на несколько визитов. Учитывая, что дневные залы остаются загруженными, даже при сниженных ценах на вечерние сеансы, планировать посещение стоит заранее.

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