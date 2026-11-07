Научилась стирать пуховик в машинке - ни комков, ни пятен: выглядит лучше, чем после химчистки

Правила стирки пуховика в машинке

Услуги химчистки стоят дорого, поэтому большинство людей стараются стирать пуховики самостоятельно. Кажется, что в этом деле нет ничего сложного, но в реальности многие допускают ошибки.

После обычной стирки наполнение пуховика начинает скатываться, из-за чего вещь теряет свои свойства. Если правильно выбрать температуру, средство, режим, а также подготовить изделие, то сложностей не возникнет.

Какое средство подойдет для стирки пуховика

Стандартные порошки способны оставлять разводы на ткани, из-за чего от них стоит отказаться. Лучший вариант - жидкий гель с мягким ПАВ. Средство не должно содержать отбеливающих частиц.

Подходящая температура

У каждого пуховика могут быть разные рекомендации, которые обычно указываются на ярлыке, но есть и “золотой стандарт” - температура воды не должна превышать 30 градусов. Горячая вода портит не только наполнитель зимней куртки, но и ткань, сообщает vseinstrumenti.ru.

Как стирать пуховик

Проверьте карманы, застегните любые молнии и кнопки, после чего выверните изделие наизнанку. Поместите пуховик в барабан, залейте моющее средство в специальный отсек. Для предотвращения появления комков понадобятся резиновые мячики. Выберите режим “Пуховые изделия”, “Шерсть” или “Деликатная стирка”. Отжим не должен быть выше значения 600 оборотов. Не забудьте про дополнительное полоскание.

Как сушить пуховик

Зимняя куртка должна сушиться в естественных условиях, поэтому важно отказаться от использования фена или батареи. На сушку уйдет примерно 2-3 дня. С некоторой периодичностью пуховик следует взбивать.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже давно отказалась от химчистки, так как научилась стирать пуховик дома. Если на ткани есть сильные загрязнения, то лучше предварительно их замочить водой или разбавленным средством для посуды.

Фото: Сгенерировано ИИ

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