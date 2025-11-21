Городовой / Город / «Не ждите»: SHAMAN вспомнил, как просил руки у Мизулиной и рассказал о будущем торжестве
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Крестовский без дворца спорта: власти раскрыли, во что превратят лакомый участок после сноса Город
Госдума одобрила повышение НДС до 22%: почувствуется в 2026‑м Город
«Капсула времени» на подлёте: к Земле спешит необычный космический гость Город
Под землю уйдут 20 млрд: Петербург платит за строительство метро из городского бюджета Город
Почти половина опрошенных петербуржцев ждёт годовую премию: кто на нее только надеется Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

«Не ждите»: SHAMAN вспомнил, как просил руки у Мизулиной и рассказал о будущем торжестве

Опубликовано: 21 ноября 2025 05:00
«Не ждите»: SHAMAN вспомнил, как просил руки у Мизулиной и рассказал о будущем торжестве
«Не ждите»: SHAMAN вспомнил, как просил руки у Мизулиной и рассказал о будущем торжестве
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Певец рассказал, что все случилось дома во время ужина.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, поделился подробностями предложения руки и сердца Екатерине Мизулиной, которая возглавляет Лигу безопасного интернета.

Дронов рассказал, что решил сделать предложение после возвращения после одной из поездок по стране. По его словам, Екатерина всегда встречает его после туров: готовит ужин, встречает нарядной, а он, несмотря на усталость, заходит домой с цветами.

Во время одного из таких вечеров они поужинали вместе, после чего Дронов набрался мужества и сделал предложение.

Об этом певец рассказал в беседе с РИА Новости. Екатерина Мизулина, как отметил артист, ответила согласием.

Молодожёны уже приняли решение провести торжество только среди близких людей, без масштабного празднования.

«Будут самые близкие люди… Широкой церемонии не планируется, не ждите»,

— добавил артист, говоря о предстоящем событии.

Первые сведения о романтических отношениях Дронова и Мизулиной появились в марте: тогда, во время концерта в «Live Арене», артист официально сообщил о том, что они пара. После объявления песни «Ты моя» он исполнил, обняв Екатерину прямо на сцене.

5 ноября стало известно, что SHAMAN и Екатерина Мизулина официально зарегистрировали брак в Донецке. Обряд прошёл без широкой огласки, в узком кругу, среди гостей был глава республики Денис Пушилин.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью