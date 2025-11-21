«Не ждите»: SHAMAN вспомнил, как просил руки у Мизулиной и рассказал о будущем торжестве

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, поделился подробностями предложения руки и сердца Екатерине Мизулиной, которая возглавляет Лигу безопасного интернета.
Дронов рассказал, что решил сделать предложение после возвращения после одной из поездок по стране. По его словам, Екатерина всегда встречает его после туров: готовит ужин, встречает нарядной, а он, несмотря на усталость, заходит домой с цветами.
Во время одного из таких вечеров они поужинали вместе, после чего Дронов набрался мужества и сделал предложение.
Об этом певец рассказал в беседе с РИА Новости. Екатерина Мизулина, как отметил артист, ответила согласием.
Молодожёны уже приняли решение провести торжество только среди близких людей, без масштабного празднования.
«Будут самые близкие люди… Широкой церемонии не планируется, не ждите»,
— добавил артист, говоря о предстоящем событии.
Первые сведения о романтических отношениях Дронова и Мизулиной появились в марте: тогда, во время концерта в «Live Арене», артист официально сообщил о том, что они пара. После объявления песни «Ты моя» он исполнил, обняв Екатерину прямо на сцене.
5 ноября стало известно, что SHAMAN и Екатерина Мизулина официально зарегистрировали брак в Донецке. Обряд прошёл без широкой огласки, в узком кругу, среди гостей был глава республики Денис Пушилин.