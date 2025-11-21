«Капсула времени» на подлёте: к Земле спешит необычный космический гость

Астрономы установили, что обнаруженный ими загадочный объект значительно древнее Земли и Солнца.

К Земле движется редкий межзвёздный гость — комета 3I/Atlas, чей возраст, по оценкам специалистов, превышает наш мир на три миллиарда лет. Объект стал только третьим зафиксированным путешественником из иной звёздной системы, достигшим нашей окрестности.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства недавно обнародовало её фотографии, полученные крупным планом, сообщает 78.ru.

В момент прохождения неподалёку от Марса телескопы и станции на орбите этой планеты сумели запечатлеть светящееся пятно — комета находилась на расстоянии всего 29 миллионов километров от Марса.

По подсчётам учёных, вес этого небесного тела оценивается в пределах от одного до тридцати трёх миллиардов тонн.

Комета несётся по космосу с огромной скоростью, примерно 210 тысяч километров в час. Учёные полагают, что её возраст насчитывает не менее семи миллиардов лет: она появилась в ранее существовавшем "толстом диске" нашей галактики, до возникновения не только Земли, но и Солнца.

«Это не просто окно в другую солнечную систему, это окно в глубокое прошлое, которое предшествовало даже образованию Земли и Солнца», — отметил сотрудник NASA Том Статлер.

В настоящее время расстояние между кометой и нашей планетой составляет около 307 миллионов километров. За её движением внимательно следит телескоп имени Джеймса Уэбба, который продолжит наблюдения в ближайшие недели.

Ожидается, что в середине декабря комета подойдёт к Земле на минимальное расстояние — 269 миллионов километров, после чего удалится от нашей солнечной системы без возврата.

На небе комета уже заметна — для наблюдения потребуется бинокль или небольшой телескоп и ясное небо перед рассветом.