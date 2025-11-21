Городовой / Город / Почти половина опрошенных петербуржцев ждёт годовую премию: кто на нее только надеется
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Не ждите»: SHAMAN вспомнил, как просил руки у Мизулиной и рассказал о будущем торжестве Город
Под землю уйдут 20 млрд: Петербург платит за строительство метро из городского бюджета Город
До круглой цифры не дотянули: за пять лет зарплаты детских врачей в Петербурге выросли почти на 60% Город
Охта захлебнулась: Росгидромет зафиксировал 13-кратное превышение особо токсичных нитритов Город
В 2026‑м Россия может принять до двух десятков зарубежных марок: кто зайдет первым? Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Почти половина опрошенных петербуржцев ждёт годовую премию: кто на нее только надеется

Опубликовано: 21 ноября 2025 04:00
Почти половина опрошенных петербуржцев ждёт годовую премию: кто на нее только надеется
Почти половина опрошенных петербуржцев ждёт годовую премию: кто на нее только надеется
Городовой ру

Почти половина жителей Санкт-Петербурга ожидают получить дополнительное денежное вознаграждение по итогам года.

В Санкт-Петербурге провели опрос среди жителей о том, ожидают ли они получить дополнительную выплату, так называемую 13-ю зарплату, в конце текущего года. О желании получить годовой бонус сообщили 47% участников исследования, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Почти столько же, 44%, не рассчитывают на подобную поддержку со стороны работодателя.

Среди мужчин число тех, кто надеется на дополнительную выплату, составило 54%, а среди женщин — 40%. Более высокий процент оптимистов наблюдается у молодых людей до 35 лет: в этой группе 55% верят в получение годовой премии.

Горожане в возрасте 35–45 лет ожидают премию в 53% случаев, среди старших участников — тех, кому 45 лет и более, — лишь 38% надеются на доплату.

Наиболее часто дополнительной выплатой в конце года интересовались специалисты с доходом выше 150 тысяч рублей. В исследовании участвовали трудоустроенные и экономически активные жители города.

Ранее стало известно, что средний заработок петербуржцев, которые работают неполный рабочий день, за год увеличился на 10% и достиг 78,5 тысячи рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью