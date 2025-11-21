Почти половина опрошенных петербуржцев ждёт годовую премию: кто на нее только надеется

В Санкт-Петербурге провели опрос среди жителей о том, ожидают ли они получить дополнительную выплату, так называемую 13-ю зарплату, в конце текущего года. О желании получить годовой бонус сообщили 47% участников исследования, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.
Почти столько же, 44%, не рассчитывают на подобную поддержку со стороны работодателя.
Среди мужчин число тех, кто надеется на дополнительную выплату, составило 54%, а среди женщин — 40%. Более высокий процент оптимистов наблюдается у молодых людей до 35 лет: в этой группе 55% верят в получение годовой премии.
Горожане в возрасте 35–45 лет ожидают премию в 53% случаев, среди старших участников — тех, кому 45 лет и более, — лишь 38% надеются на доплату.
Наиболее часто дополнительной выплатой в конце года интересовались специалисты с доходом выше 150 тысяч рублей. В исследовании участвовали трудоустроенные и экономически активные жители города.
Ранее стало известно, что средний заработок петербуржцев, которые работают неполный рабочий день, за год увеличился на 10% и достиг 78,5 тысячи рублей.