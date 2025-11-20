Городовой / Город / В 2026‑м Россия может принять до двух десятков зарубежных марок: кто зайдет первым?
В 2026‑м Россия может принять до двух десятков зарубежных марок: кто зайдет первым?

Опубликовано: 20 ноября 2025 05:44
В России появятся 24 новых зарубежных бренда.

Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева сообщила в беседе с РИА Недвижимостью, что ожидается выход на российский рынок примерно двух десятков иностранных торговых марок в 2026 году.

Наиболее активны сейчас компании из азиатских стран, которые ведут переговоры, и процесс их выхода продолжается.

Кермедчиева отметила, что по результатам 2025 года в России появятся 24 новых зарубежных торговых марки. Помимо этого, есть вероятность прихода до конца года ещё двух крупных магазинов одежды массового спроса из Азии.

Западные участники рынка, ушедшие в последние годы, могут вернуться не раньше 2029 года, уверена представитель Союза торговых центров. Она отметила, что возвращения известных мировых марок в ближайшие два-три года ждать не стоит.

По словам Кермедчиевой, отечественные магазины уже начали перестраиваться под новые условия.

Ранее сообщалось, что после ухода известных иностранных брендов покупателей стали привлекать товары азиатского, в том числе китайского и турецкого происхождения.

В магазинах их ассортимент становится заметнее с каждым месяцем. Такая тенденция сохраняется уже второй год.

Автор:
Юлия Аликова
Город
