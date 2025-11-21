Городовой / Город / Охта захлебнулась: Росгидромет зафиксировал 13-кратное превышение особо токсичных нитритов
Охта захлебнулась: Росгидромет зафиксировал 13-кратное превышение особо токсичных нитритов

Опубликовано: 21 ноября 2025 03:00
Вероятное загрязнение связывают со сбросами недостаточно очищенных сточных вод коммунального или промышленного происхождения.

Специалисты Росгидромета опубликовали результаты лабораторных анализов воды в реке Охта, протекающей вблизи границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Исследование выявило, что содержание нитритного азота превышает установленную норму почти в 13 раз, сообщает 78.ru.

Подобные показатели считаются одними из наиболее тревожных. Как указывается в отчёте, существенное загрязнение связано с поступлением нитритов в реку, вероятнее всего, из-за попадания коммунальных стоков или сельскохозяйственных отходов.

В районе устья реки Каменки, являющейся притоком Охты, также обнаружено повышенное содержание органических примесей.

На городской окраине зафиксировано превышение по легкоокисляемым органическим соединениям — уровень БПК5 оказался выше стандарта в 1,7 раза.

Служба отмечает, что подобный показатель свидетельствует о свежем сбросе органических загрязнений. Вероятными источниками могли стать близлежащие предприятия или жилые массивы.

Ситуацию осложняет тот факт, что продолжается приток вредных веществ из окружающих территорий.

Кроме того, проведённый анализ выявил увеличенные значения фосфатов. Хотя концентрация фосфатов не превысила разрешённые уровни, максимальное зафиксированное число (0,149 миллиграмма на дециметр кубический) зарегистрировано именно в Охте.

Такой уровень может привести к процессу эвтрофикации — активному цветению воды и снижению качества среды обитания водных животных.

Ранее представители городской администрации сообщали об аварии на Харченко, которая привела к попаданию канализационных стоков в Муринский ручей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
