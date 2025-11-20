Вместо инспектора — машина: в России могут ввести автоматическую сдачу на права

Порог чувствительности: почему 37,2 у женщины — норма, а у мужчины — повод для завещания

Перейти

«Лучшее, что я пробовал»: карельский деликатес, который перевернет представление о рыбе

Перейти

Шеф-повар раскрыл правду о карельской рыбе: вы ели это неправильно всю жизнь

Перейти

Табу снято: женщины 40+ могут носить меховые шапки с ушками, но есть один секрет

Перейти

«Востребованы европейские лица»: кем могут работать россияне в Китае и сколько им платят

Перейти