Городовой / Город / Вместо инспектора — машина: в России могут ввести автоматическую сдачу на права
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цвет клейма решает все: какая надпись на дне тарелки стоит миллионы Общество
Пенсионер с состоянием: в Петербурге поймали мошенника, лишившего пожилого человека 50 миллионов рублей Город
Бьют 300 лет без электричества: как устроено водное чудо Петергофа Город
От «Ем» до «Балтийца»: как метро Петербурга трансформировалось за последнее десятилетие Город
Не сдал — получай рабочую специальность: Госдума открыла путь к профобразованию для девятиклассников, проваливших экзамены Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Вместо инспектора — машина: в России могут ввести автоматическую сдачу на права

Опубликовано: 20 ноября 2025 04:43
Вместо инспектора — машина: в России могут ввести автоматическую сдачу на права
Вместо инспектора — машина: в России могут ввести автоматическую сдачу на права
Городовой ру

Вопрос рассматривается в рамках реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Власти намерены рассмотреть вариант перехода к автоматизации процесса сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений.

Этот вопрос отражён в обновлённой Стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения, утверждённой на государственном уровне, сообщает ТАСС.

Среди предложенных мер указано дальнейшее развитие экзаменационной системы, в том числе обсуждение возможности использования компьютеризированного приёма испытаний.

В настоящий момент для получения водительских прав в России соискатели проходят тестирование по теоретическим знаниям, а также сдают практический экзамен.

Для наиболее популярных категорий водительских документов — B, C и D — первая часть практики, ранее проходившая на закрытой территории, уже отменена.

Теперь оценка навыков управления транспортом происходит непосредственно на городских улицах.

В Министерстве внутренних дел ранее разъясняли, что заменить исчерпавшее срок водительское удостоверение можно без повторной сдачи экзаменационных испытаний. Однако соискателю потребуется предоставить действующее медицинское заключение.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью