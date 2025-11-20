Вместо инспектора — машина: в России могут ввести автоматическую сдачу на права

Власти намерены рассмотреть вариант перехода к автоматизации процесса сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений.
Этот вопрос отражён в обновлённой Стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения, утверждённой на государственном уровне, сообщает ТАСС.
Среди предложенных мер указано дальнейшее развитие экзаменационной системы, в том числе обсуждение возможности использования компьютеризированного приёма испытаний.
В настоящий момент для получения водительских прав в России соискатели проходят тестирование по теоретическим знаниям, а также сдают практический экзамен.
Для наиболее популярных категорий водительских документов — B, C и D — первая часть практики, ранее проходившая на закрытой территории, уже отменена.
Теперь оценка навыков управления транспортом происходит непосредственно на городских улицах.
В Министерстве внутренних дел ранее разъясняли, что заменить исчерпавшее срок водительское удостоверение можно без повторной сдачи экзаменационных испытаний. Однако соискателю потребуется предоставить действующее медицинское заключение.