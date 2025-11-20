Городовой / Город / Министерство обороны запустило спецпроект к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
Министерство обороны запустило спецпроект к 80-летию начала Нюрнбергского процесса

Опубликовано: 20 ноября 2025 03:24
Global Look Press / Russian Look

В России стартовала инициатива под названием «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит».

К знаменательной дате, восьмидесятой годовщине начала Нюрнбергского процесса, Министерство обороны России представило новый мультимедийный проект под названием «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит».

Он основан на материалах из фондов Центрального архива ведомства. О запуске проекта сообщили представители пресс-службы министерства.

Посетители портала могут ознакомиться с рядом документов, ранее не публиковавшихся. Среди них — донесения, докладные, сводки, акты о злодеяниях немецких оккупантов на советских землях, а также подборки уникальных фотографий и карикатур, созданных художниками той эпохи. Все эти материалы впервые становятся доступны широкой публике.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Это разбирательство имело историческое значение и стало первым опытом преследования военных преступников на международном уровне. Масштаб следствия и процессуальных действий в то время не имели аналогов.

На суде присутствовали 24 ключевых фигуры из руководства Германии периода нацизма. В их числе были Геринг, Гесс, Риббентроп и другие. Обвиняемые понесли ответственность за военные преступления, преступления против мира и против человечества.

Ранее стало известно, что были рассекречены архивные материалы о разведчиках США, сотрудничавших с карательными структурами нацистов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
