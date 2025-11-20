Министерство обороны запустило спецпроект к 80-летию начала Нюрнбергского процесса

К знаменательной дате, восьмидесятой годовщине начала Нюрнбергского процесса, Министерство обороны России представило новый мультимедийный проект под названием «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит».
Он основан на материалах из фондов Центрального архива ведомства. О запуске проекта сообщили представители пресс-службы министерства.
Посетители портала могут ознакомиться с рядом документов, ранее не публиковавшихся. Среди них — донесения, докладные, сводки, акты о злодеяниях немецких оккупантов на советских землях, а также подборки уникальных фотографий и карикатур, созданных художниками той эпохи. Все эти материалы впервые становятся доступны широкой публике.
Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Это разбирательство имело историческое значение и стало первым опытом преследования военных преступников на международном уровне. Масштаб следствия и процессуальных действий в то время не имели аналогов.
На суде присутствовали 24 ключевых фигуры из руководства Германии периода нацизма. В их числе были Геринг, Гесс, Риббентроп и другие. Обвиняемые понесли ответственность за военные преступления, преступления против мира и против человечества.
Ранее стало известно, что были рассекречены архивные материалы о разведчиках США, сотрудничавших с карательными структурами нацистов.