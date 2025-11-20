Из холода — в стужу: из Петербурга турпоток в Арктику подскочил на 30%

В Санкт-Петербурге за последние годы интерес к поездкам в Арктику вырос примерно на треть. Об этом рассказали представители сервиса, помогающего бронировать путешествия по России и зарубежью, сообщил «Деловой Петербург».
Директор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что такими маршрутами пользуются как семейные пары, самостоятельные путешественники, так и организованные группы.
Поездки в Заполярье дают ощущение нового открытия, а сам опыт зачастую оказывается неповторимым. Если говорить о путешествиях на Чукотку, то это обычно сложные экспедиции, включающие перелёт на вертолёте, и рассчитаны они на состоятельных клиентов.
А Мурманская область предлагает вариант для более широкого круга — примерная стоимость четырёхдневной поездки на двоих из Москвы составляет порядка 120 тысяч рублей.
Многие туристы выбирают Север не только ради северного сияния, но и чтобы понаблюдать за китами, покататься на лыжах, познакомиться с местными кулинарными традициями или испытать себя в суровых условиях.
За минувшие девять месяцев регионы Арктической зоны и Русского Севера посетили 2,1 миллиона путешественников, такие данные приводит Центр стратегических разработок.
Ранее сообщалось, что Петербург был включён в тройку наиболее востребованных у иностранных гостей городов России.