Из холода — в стужу: из Петербурга турпоток в Арктику подскочил на 30%
Из холода — в стужу: из Петербурга турпоток в Арктику подскочил на 30%

Опубликовано: 20 ноября 2025 02:51
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Стоимость туров для жителей Санкт-Петербурга на 3–4 дня составляет около 120 тысяч на двоих.

В Санкт-Петербурге за последние годы интерес к поездкам в Арктику вырос примерно на треть. Об этом рассказали представители сервиса, помогающего бронировать путешествия по России и зарубежью, сообщил «Деловой Петербург».

Директор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что такими маршрутами пользуются как семейные пары, самостоятельные путешественники, так и организованные группы.

Поездки в Заполярье дают ощущение нового открытия, а сам опыт зачастую оказывается неповторимым. Если говорить о путешествиях на Чукотку, то это обычно сложные экспедиции, включающие перелёт на вертолёте, и рассчитаны они на состоятельных клиентов.

А Мурманская область предлагает вариант для более широкого круга — примерная стоимость четырёхдневной поездки на двоих из Москвы составляет порядка 120 тысяч рублей.

Многие туристы выбирают Север не только ради северного сияния, но и чтобы понаблюдать за китами, покататься на лыжах, познакомиться с местными кулинарными традициями или испытать себя в суровых условиях.

За минувшие девять месяцев регионы Арктической зоны и Русского Севера посетили 2,1 миллиона путешественников, такие данные приводит Центр стратегических разработок.

Ранее сообщалось, что Петербург был включён в тройку наиболее востребованных у иностранных гостей городов России.

Автор:
Юлия Аликова
Город
