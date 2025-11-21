Городовой / Город / До круглой цифры не дотянули: за пять лет зарплаты детских врачей в Петербурге выросли почти на 60%
До круглой цифры не дотянули: за пять лет зарплаты детских врачей в Петербурге выросли почти на 60%

Опубликовано: 21 ноября 2025 03:30
В российских компаниях увеличивается востребованность гибких форм трудоустройства.

В последние пять лет в Петербурге средний доход специалистов по оказанию медицинской помощи детям увеличился на 58 процентов, достигнув 94,9 тысячи рублей.

Как пишет «ДП», по информации исследователей hh.ru, этот рост фиксируется накануне Международного дня педиатра, который отмечают 20 ноября.

За период с января по октябрь в Северо-Западном федеральном округе работодатели разместили свыше тысячи объявлений о поиске педиатров.

Сохраняется самый высокий спрос на детских врачей в Северной столице: на долю города приходится 62 процента новых вакансий. Ленинградская область заняла второе место с девятью процентами.

Далее следуют Архангельская, Псковская и Калининградская области (по пять процентов), Вологодская — четыре, Новгородская — три. Таким образом, Петербург остаётся основным центром привлечения кадров в этой сфере.

Расхождение в заработной плате заметно между регионами. В Псковской области врачи-педиатры в среднем получают 100 тысяч рублей, в Ленинградской области — 95 тысяч, а в Петербурге — 94,9 тысячи рублей. Эта тенденция объясняется уровнем востребованности и региональными особенностями распределения медицинского персонала.

Отмечается и увеличение числа предложений о работе с частичной занятостью. Количество таких вакансий в Петербурге выросло за три года более чем вдвое. Это позволяет врачам гибко строить график, совмещая работу в нескольких лечебных учреждениях и частично компенсируя недостаток специалистов.

В городе становится всё более заметным развитие дистанционных консультаций и телемедицины, которые постепенно интегрируются в работу петербургских клиник. Эти новые формы взаимодействия дают возможность расширить доступность медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уровень выживаемости среди новорождённых с малой массой тела превышает 85 процентов. Этот показатель остаётся важным для оценки качества городской системы здравоохранения.

Автор:
Юлия Аликова
