Под землю уйдут 20 млрд: Петербург платит за строительство метро из городского бюджета

Новости по теме

Тысячи людей приезжали не к тому терминалу и это повториться вновь: в чем разница между Пулково и Пулково-1

Перейти

Не успели приземлиться: в Пулково полиция ищет иностранных туристов с нарушениями

Перейти

Экватор позади: Южная широтная магистраль готова на 60%

Перейти

Не только самолёты: Пулково могут превратить в полигон для испытаний беспилотной техники

Перейти

Есть ли путь в Южную Корею после поездки в Северную: разобрались в популярном мифе

Перейти