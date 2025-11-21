Городовой / Город / Под землю уйдут 20 млрд: Петербург платит за строительство метро из городского бюджета
Под землю уйдут 20 млрд: Петербург платит за строительство метро из городского бюджета

Опубликовано: 21 ноября 2025 04:30
В бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено 20 миллиардов рублей на развитие сети метрополитена.

В Санкт-Петербурге увеличат вложения в развитие метрополитена: город выделит на эти цели 20 млрд рублей. О решении сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников, выступая на телеканале «Санкт-Петербург».

Увеличение расходов будет происходить ежегодно в течение ближайших трёх лет. За этот период предполагается направить совокупно более 200 млрд рублей на строительство новых участков метро.

Власти Петербурга параллельно ведут переговоры с федеральным центром, чтобы привлечь дополнительное финансирование.

В числе задач, которые ставят перед собой городские власти — это соединение линий метрополитена с аэропортом Пулково, а также с будущим городом-спутником Южный.

Изменения коснулись и планов по строительству новых линий: проект продления фиолетовой ветки теперь предусматривает её завершение на станции «Коломяжская».

Ранее рассматривался вариант довести эту линию до «Шуваловского проспекта», однако планы скорректировали. Подобные корректировки учтены в обновлённой программе развития транспортной системы города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
