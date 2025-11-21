Крестовский без дворца спорта: власти раскрыли, во что превратят лакомый участок после сноса

После демонтажа крупного спортивного комплекса, расположенного в Приморском парке Победы, жители города выразили опасения относительно дальнейшей судьбы этого участка.
Городские власти заверили, что на освобождённой земле не будут строить жилья, заведений питания или других капитальных объектов. Об этом рассказал Председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своем телеграм-канале, добавив, что участок включат в состав парковых территорий.
Работы по очистке территории уже проведены: мусор собрали и вывезли, а рельеф выровняли. В 2026 году здесь появится газон, а после получения необходимых согласований — деревья и кустарники. Дальнейшее благоустройство этой части парка будет идти поэтапно.
Комплекс, о котором идет речь, был создан приблизительно десять лет назад. В здании располагались фитнес-клуб высокого класса, теннисное поле, пять бассейнов, пространство для игры в виртуальный гольф и ресторан. Размер здания достигал порядка 10 тысяч квадратных метров.
Позже выяснилось, что при строительстве были допущены нарушения законодательства, после чего было принято решение о сносе. Работы по демонтажу завершились в этом году.