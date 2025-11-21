Городовой / Город / «Сложного» медведя доверили петербургским врачам: лечение началось с бритвы
«Сложного» медведя доверили петербургским врачам: лечение началось с бритвы

Опубликовано: 21 ноября 2025 07:00
Ветеринарны Санкт-Петербурга оказали помощь медведю с непростым заболеванием, которого доставили из другого региона.

Петербургские ветеринары провели сложную операцию медведю из Волгограда, страдавшему от ряда хронических заболеваний органов дыхания. К ним обратились из местного зооцентра «Дино» после безуспешных попыток излечить животное на месте.

В клинике специалисты выявили у медведя хронический воспалительный процесс в носовой полости, сопровождающийся разрушением носовых структур, а также воспаление лобных и клиновидных пазух и среднее ухо, сообщает Neva.today.

Медики приняли решение об оперативном вмешательстве, включавшем очищение лобных пазух. Медведю пришлось побрить морду.

Операция прошла успешно, и пациент вернулся в свой вольер в Волгоградской области, где за ним продолжают следить работники зооцентра.

В настоящее время врачи и защитники животных ожидают результатов лабораторных исследований, которые позволят спланировать заключительный этап терапии для медведя.

Ранее сотрудники Ленинградского зоопарка рассказывали в соцсетях о том, как их бинтуронги проводят утро за активными играми. Эти животные, которых часто называют кошачьими медведями, любят устраивать подвижные прогулки.

Автор:
Юлия Аликова
