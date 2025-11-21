«Сложного» медведя доверили петербургским врачам: лечение началось с бритвы

Петербургские ветеринары провели сложную операцию медведю из Волгограда, страдавшему от ряда хронических заболеваний органов дыхания. К ним обратились из местного зооцентра «Дино» после безуспешных попыток излечить животное на месте.
В клинике специалисты выявили у медведя хронический воспалительный процесс в носовой полости, сопровождающийся разрушением носовых структур, а также воспаление лобных и клиновидных пазух и среднее ухо, сообщает Neva.today.
Медики приняли решение об оперативном вмешательстве, включавшем очищение лобных пазух. Медведю пришлось побрить морду.
Операция прошла успешно, и пациент вернулся в свой вольер в Волгоградской области, где за ним продолжают следить работники зооцентра.
В настоящее время врачи и защитники животных ожидают результатов лабораторных исследований, которые позволят спланировать заключительный этап терапии для медведя.
