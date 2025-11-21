Городовой / Город / Обещанного три года ждут? В Петербурге переносят благоустройство свыше тысячи объектов на будущие годы
Обещанного три года ждут? В Петербурге переносят благоустройство свыше тысячи объектов на будущие годы

Опубликовано: 21 ноября 2025 07:30
ГАТИ выдало 400 дополнительных разрешений в рамках продленного агротехнического периода.

Агротехнический период в Санкт-Петербурге в этом году был увеличен — работы разрешили проводить до 10 ноября, что стало возможным благодаря необычно мягкому началу осени.

Благодаря этому подрядчики смогли как продолжить ранее начатые, так и приступить к новым проектам, количество которых достигло 418.

ГАТИ оформила в течение этого периода 4800 разрешений на проведение разнообразных работ, сообщает 78.ru. Более 2800 из них уже завершены.

Около 250 объектов проходят итоговую проверку перед завершением, а часть ордеров, примерно 1200, перенесены на последующие годы.

Проекты, выполнение которых переносится, будут продолжены позднее, при этом у подрядчиков сохраняется обязательство по содержанию прилегающих к объектам территорий в порядке, включая зимний период.

Среди наиболее заметных работ числятся ремонт асфальта на главной городской магистрали — Невском проспекте, а также работы на трех мостах: Троицком, Благовещенском и Дворцовом.

Для формирования более комфортной среды были выданы разрешения на благоустройство различных общественных пространств, включая Джазовый сквер, обустроенное пространство на Светлановском проспекте и сквер имени Гаджибекова.

Общее количество разрешений на городские объекты составило 59, а свыше 350 ордеров касались благоустройства внутридворовых территорий.

Ранее сообщалось, что 26 октября, в день Синички, садоводы и жители города установили свыше 500 кормушек для птиц.

Автор:
Юлия Аликова
Город
