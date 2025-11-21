Как ордена становились произведениями искусства: чем запомнилось 21 ноября в истории Петербурга

День, отмеченный наградами, премьерой и первой победой «Зенита».

История Санкт-Петербурга, города, где архитектура и политика переплетаются с искусством, хранит множество дат, ставших поворотными моментами.

День 21 ноября отмечен событиями, касающимися как высочайших наград, так и трагических символов, а также монументальных культурных достижений.

1797: Имперский шик

В царской России награды были не просто знаками отличия — это было высокое искусство и строгий ритуал. 21 ноября 1797 года Павел I утвердил общий праздник всех кавалеров российских орденов.

Каждый орден обладал собственным статутом — сводом правил, описывающим, кого и за какие заслуги следует награждать.

«Торжественные церемонии в честь орденских праздников включали провозглашения имен кавалеров, их представление царю, богослужение и обед».

Сами награды являлись предметами роскоши. До второй половины XIX века они изготавливались вручную — от металлических с эмалью до золотых с бриллиантами.

1905: Монархисты и революция

21 ноября 1905 года стало датой регистрации организации, выступавшей против демократических веяний. В Петербурге был учреждён Союз русского народа — православно-монархическая организация, известная как черносотенцы.

Они отстаивали принцип единоличной царской власти и, по мнению историков, сыграли роль в сдерживании революционных волнений в 1905–1906 годах.

1937: Ленинградский триумф

21 ноября 1937 года в Ленинградской филармонии прозвучала Пятая симфония Дмитрия Шостаковича. Произведение, сыгранное под руководством Евгения Мравинского, стало отражением эпохи.

По воспоминаниям слушателей, «симфония произвела фурор, а овации длились не меньше 40 минут».

1963: Первая связь со столицей

Через двадцать шесть лет, 21 ноября 1963 года, Ленинград сделал шаг в эпоху глобальной связи. На Центральном переговорном пункте установили первый междугородный телефон-автомат, соединивший город с Москвой.

Минутный разговор стоил 15 копеек, что было значительно дороже внутригородской связи (2 копейки).

1984: Первая победа

Среди спортивных достижений 21 ноября выделяется одно: 21 ноября 1984 года ленинградский «Зенит» выиграл домашний матч у «Металлиста» и «в первый и единственный раз стал победителем чемпионата СССР по футболу».

1986: Память в честь гения

Позднее, в 1986 году, на Менделеевской линии Васильевского острова был открыт памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову, увековечивший великого учёного в камне.

Эти разноплановые события — от официальных награждений до спортивных побед и технического прогресса — формируют многослойный образ Северной столицы.