Бесплатная медицина по-русски: мигрантам дадут полис ОМС после пяти лет работы

В России вступают в силу новые требования для получения полиса обязательного медицинского страхования мигрантами.
С 1 января 2027 года для оформления этого документа потребуется не менее пяти лет подтверждённого страхового стажа, что на два года больше нынешнего срока, сообщает 78.ru.
При этом данное условие не будет распространяться на специалистов высокой квалификации.
Кроме того, новый закон расширяет возможности контроля деятельности страховых медицинских компаний при формировании региональных программ обязательного медицинского страхования.
Теперь могут быть внедрены дополнительные критерии оценки работы таких организаций.
Также вводится обязательное согласование расходов и установление нормативов территориальными фондами, что должно способствовать более прозрачному использованию средств.
Эти изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила повышение НДС на 2 процента.