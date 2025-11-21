Городовой / Город / Госдума одобрила повышение НДС до 22%: почувствуется в 2026‑м
Госдума одобрила повышение НДС до 22%: почувствуется в 2026‑м

Опубликовано: 21 ноября 2025 06:00
Global Look Press / Victor Lisitsyn

В настоящее время налог на добавленную стоимость установлен на уровне 20 процентов.

С начала января ставка налога на добавленную стоимость увеличится с прежних 20% до 22%. Одновременно сохраняются пониженные 10% для ряда социально значимых товаров, к которым относятся лекарства, продукты питания, товары для детей, книги и некоторые виды сельскохозяйственных животных, сообщает ТАСС.

Однако из этого списка убрали молокосодержащую продукцию с заменителями жира животного происхождения — для неё теперь действует основная повышенная ставка.

В то же время юридические лица, отвечающие за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов в регионах, освобождаются от уплаты данного налога, даже если они уже формально не считаются региональными операторами.

Освобождение от налога будет распространяться и на передачу недвижимости, которую изымают для нужд государства или муниципалитета, при условии выплаты компенсации собственнику.

Ранее сообщалось, что розничные цены на куриное мясо могут увеличиться почти на 50% к праздникам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
