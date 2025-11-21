Госдума одобрила повышение НДС до 22%: почувствуется в 2026‑м

С начала января ставка налога на добавленную стоимость увеличится с прежних 20% до 22%. Одновременно сохраняются пониженные 10% для ряда социально значимых товаров, к которым относятся лекарства, продукты питания, товары для детей, книги и некоторые виды сельскохозяйственных животных, сообщает ТАСС.
Однако из этого списка убрали молокосодержащую продукцию с заменителями жира животного происхождения — для неё теперь действует основная повышенная ставка.
В то же время юридические лица, отвечающие за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов в регионах, освобождаются от уплаты данного налога, даже если они уже формально не считаются региональными операторами.
Освобождение от налога будет распространяться и на передачу недвижимости, которую изымают для нужд государства или муниципалитета, при условии выплаты компенсации собственнику.
Ранее сообщалось, что розничные цены на куриное мясо могут увеличиться почти на 50% к праздникам.