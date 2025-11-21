Госдума одобрила повышение НДС до 22%: почувствуется в 2026‑м

Новости по теме

От 10 до 15 тысяч: как вырастет транспортный налог для владельцев старых автомобилей и что их ждет

Перейти

Сырники по рецепту Ивлева получаются вкусными в 10 случаях из 10: готовятся быстро и просто

Перейти

В Петербурге «полдня» оказалось выгоднее: зарплаты работников с частичной занятостью выросли на 10%

Перейти

«Клоака, которую еще поискать надо»: 10 российских городов, из которых бегут местные (а приезжих больше нет)

Перейти

Счёт идёт на дни: россиянам напомнили, когда платить налоги — и чем обернётся промедление

Перейти