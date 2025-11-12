Городовой / Общество / «Секретный ингредиент» от шеф-повара: как приготовить идеальный клюквенный соус к мясу
«Секретный ингредиент» от шеф-повара: как приготовить идеальный клюквенный соус к мясу

Опубликовано: 12 ноября 2025 17:30
клюквенный соус
«Секретный ингредиент» от шеф-повара: как приготовить идеальный клюквенный соус к мясу
globallookpress/Olga Sokolova

Как приготовить соус, который изменит представление о мясе.

Клюквенный соус — это не просто дополнение к мясу, это настоящее кулинарное откровение.

Сочетание терпкой кислинки клюквы, сладости лука и глубины красного вина создает неповторимый букет вкусов, способный преобразить даже самое простое блюдо.

Шеф-повар Иван Кудряшов делится секретом приготовления этого изысканного соуса.

Основа основ: универсальный принцип ягодных соусов

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар
«В принципе, любой ягодный соус готовится по одному принципу», — утверждает шеф-повар в беседе с «Городовой».

Главные герои — ягоды, сахар, соль и специи. Однако, именно в пропорциях и тонкостях приготовления кроется магия.

«Ягоды провариваются с добавлением сахара, соли и специй», — таков базовый алгоритм.

Рецепт, проверенный вкусом: клюква, лук и вино

Для создания «самого простого и самого вкусного» соуса, по мнению Ивана Кудряшова, потребуется:

  • 500 грамм ягод клюквы
  • 200 грамм лука
  • 10 грамм чеснока
  • 200 грамм сахара
  • 500 мл красного вина
  • 1 палочка корицы
  • 1 звезда бадьяна

Магия преображения: от обжарки до загустения

Процесс приготовления начинается с лука и чеснока.

«Лук мелко нарезать, обжарить на масле растительном, лучше сливочное, конечно», — дает наставление шеф-повар.

Обжарка лука до «лёгкой карамели» с чесноком — это первый шаг к созданию насыщенного вкуса. Затем добавляются ягоды и сахар.

«Всё это проварить, чтобы сахар растворился».

На следующем этапе вводится вино. Затем следует кинуть специи сухие и поварить до загустения. Этот этап позволяет ароматам специй раскрыться, а соусу — приобрести нужную консистенцию.

Финальный штрих: текстура и подача

После варки соус можно оставить в исходном виде, «пробить блендером» для более гладкой текстуры или «процедить через сито».

«Густота в клюкве и так за счёт её структуры появится», — отмечает Иван Кудряшов.

Особый акцент шеф-повар делает на использовании замороженных ягод:

«Плюс кислинка с большим количеством витамина С, поэтому лучше даже использовать замороженные ягоды, они свежие».

В итоге, этот клюквенный соус обещает стать не просто дополнением, а яркой звездой любого стола, способной превратить обычный ужин в гастрономическое приключение.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
