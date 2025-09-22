«Мне очень здесь нравится»: Моника Белуччи хотела жить в Петербурге, но так и не смогла исполнить мечту

Еще в далеком 2016 в Москву приехала Моника Беллуччи. Итальянская актриса и фотомодель призналась: она могла бы прожить часть жизни в России — в Москве или Петербурге. И дело не только в архитектуре или культурной насыщенности наших городов.

Беллуччи откровенно призналась, что её всегда тянуло к славянскому характеру.

«Меня привлекает славянский характер с его стремлением выживать вопреки обстоятельствам, сочетанием комического и трагического», — сказала тогда актриса.

По её словам, это качество отражается и в искусстве. Она видела фильмы Тарковского, Кончаловского, была впечатлена «Левиафаном» Звягинцева. Беллуччи подчеркнула, что сыграла бы в русском фильме с удовольствием, если бы получила такое предложение.

В России она бывала не единожды и, как сама признавалась, чувствовала себя «как дома». Даже наш климат, далёкий от итальянского, не отпугивает её. «Лучшая вещь, какую я видела в России, — это матрёшка», — улыбается актриса.

Позже, в 2016 и 2019 звезда еще несколько раз лестно отзывалась о России, особенно тепло вспоминая Петербург и его женщин.

«У нас с вами [российскими женщинами] одинаковое восприятие женственности». «Я уже не в первый раз приезжаю в Москву, бывала в Санкт-Петербурге и должна признаться, что мне очень здесь нравится, я чувствую себя комфортно».

Увы, но мечты о жизни в России так и не увенчались успехом. Все-таки, больше интересных предложений звезде поступало в Голливуде. Хотя кто знает, может однажды она и осядет в Петербурге.