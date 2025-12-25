Салют под Петербургским небом: где разрешено запускать фейерверки в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге определён перечень мест, где в ночь на 1 января разрешено запускать фейерверки без опасений получить штраф.
Главным управлением МЧС по городу и окрестностям опубликован список из 37 специально отведённых площадок для салютов, куда входят районы Петербурга, а также такие пригороды, как Пушкин, Колпино и Петергоф.
Нарушение этих правил влечёт не только административную ответственность, но и риск для окружающих.
Запуск фейерверков вне указанных зон наказуем: за использование пиротехники в неположенном месте предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей по действующему законодательству.
При повреждении чужого имущества либо причинении вреда здоровью размер взыскания значительно увеличивается.
Для контроля безопасности власти советуют заранее уточнять координаты разрешённых площадок на официальном сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Для удобства горожан и гостей адреса мест для салютов сгруппированы по административным округам. Окончательный список публикуется МЧС — этого перечня достаточно, чтобы выбрать подходящее место для празднования.
Запускать пиротехнику где-либо ещё, в том числе в скверах, парках и на набережных, категорически не рекомендуется.
Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности во время запуска фейерверков. Спасатели напоминают, что действовать следует строго по инструкции, исключая даже кратковременное пребывание детей и домашних животных в зоне опасности.
Информацию о допустимых площадках для запуска фейерверков можно уточнить на официальном государственном портале.
Своевременно ознакомьтесь с правилами, чтобы праздник остался радостным и не стал поводом для штрафов или происшествий. Запуск салютов возможен только на специально оборудованных площадках.
