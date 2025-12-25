За русскими «Сникерсами» открыли «охоту» в Британии: что в них такого особенного?

Свои не покупают, зато наши хит продаж в ларьках.

На полках лондонских магазинов тихо, но уверенно развернулась настоящая кондитерская спецоперация. Британцы, привыкшие к стандартным батончикам, стали замечать среди них русских «диверсантов» — классические Snickers, но с абсолютно русскими надписями.

Надписи на упаковках были полностью на кириллице, а вкусы звучали как пароль из другой реальности: «со вкусом пломбира» и «в белом шоколаде». Выяснилось, что в страну, несмотря на все официальные санкции, контрабандным путём просочилась огромная партия сладостей.

Событие всколыхнуло не только покупателей, но и прессу. The New York Times, описывая ситуацию, намекала на то, что это не просто сбой в поставках, а показатель существования мощных серых каналов, по которым товары из России всё ещё путешествуют по миру.

Производитель, компания Mars, нашёлся быстро. В ответ на запрос журналистов они открестились от происходящего, заявив, что не могут контролировать действия независимых посредников. Мол, купили они нашу продукцию в России — и торгуют, где хотят, а мы тут ни при чём.

Но, конечно же, дело тут не только в хитрых перекупщиках. Ситуация с «русскими Snickers» — это идеальная метафора эпохи санкций, когда реальность оказывается сложнее политических решений.

Производство в России не остановлено, экономические связи перестраиваются, а не разрываются, и, как оказалось, желание британского продавца купить подешевле, а британского покупателя — попробовать экзотическое лакомство «со вкусом пломбира», оказывается сильнее всех запретов.

Так что обычный шоколадный батончик стал неожиданной целью для местных сладкоежек и любителей экзотики, за ними натурально охотятся британцы и эмигранты.