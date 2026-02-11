Не десерт, а мечта ленивых хозяек: готовлю торт "Муравейник" за 10 минут - съедается мгновенно, даже крошки не остается

Кажется, что на приготовление торта «Муравейник» уходит много времени и сил. Но есть и простые рецепты, которые позволят получить вкуснятину за считанные минуты. Духовку использовать не придется, ведь портал «Городовой» предлагает сделать торт без выпечки за 10 минут.
Ингредиенты:
- вареное сгущенное молоко – 1 банка;
- сливочное масло – 280 г;
- печенье «К кофе» – 400 г;
- грецкие орехи – 50 г;
- шоколад темный – 1 плитка.
Приготовление:
Выкладываем печенье в блендер, измельчаем до небольших кусочков. Также можно воспользоваться обычным пакетом и скалкой при отсутствии кухонной техники. Мелко нарезаем грецкие орехи.
Отдельно смешиваем вареную сгущенку и сливочное масло до однородности. Перекладываем к крему печенье и орехи, тщательно перемешиваем. Выкладываем сладкую массу на плоскую тарелку, придаем необходимую форму.
Для украшения торта можно использовать темный шоколад. Растапливаем его на водяной бане или в микроволновке и сразу покрываем поверхность десерта. Готовый торт должен настояться в холодильнике минимум 12-15 часов. Это позволит ему лучше пропитаться и держать форму после нарезки.
Лайфхак
При формировании торта не нужно слишком сминать сладкую массу, иначе десерт получится жестким. Лучше всего делать это мокрыми руками или в специальных перчатках.
