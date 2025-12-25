Тошнит от куры, рыба в горло не лезет? «Городовой» разнообразил меню на день за вас

Бывают дни, когда даже мысль о курице или котлете вызывает тихий ужас. Овощи, крупы и лёгкие супы кажутся единственным спасением, но фантазия рисует лишь унылое пареное ассорти. Забудьте — мы собрали меню на целый день, которое докажет, что еда без мяса может быть яркой, сытной и не займёт у вас больше часа в сумме.

Начнём утро с хрустящего крамбла в сковороде, который перевернёт ваше представление об овсянке. Смешайте овсяные хлопья с рублеными грецкими орехами и щепоткой корицы, обжарьте на растительном масле до золотистости.

Отдельно потомите на той же сковороде ломтики яблока. Соедините, полейте мёдом — и завтрак, пахнущий осенним яблочным пирогом, готов. Его можно съесть просто так, а можно с йогуртом. На всё про всё — 17 минут.

В обед согреет наваристый суп из красной чечевицы, который варится почти сам. В кипящую воду отправьте промытую чечевицу и картофель кубиками. Пока они готовятся, спассеруйте лук с морковью и в конце варки добавьте в суп вместе с плавленым сырком.

Сыр растворится, придав бульону кремовую текстуру, а чечевица сделает его невероятно сытным. Бонусом — перцы, фаршированные овощами и грибами. Обжаренный лук, морковь, цукини и грибы потушите в сметане — и начинка готова. Нафаршируйте перцы, залейте остатками соуса и доведите до готовности под крышкой. Сытный обед без намёка на пресность.

На ужин — элегантная паста с соусом из цветной капусты. Отварите соцветия в молоке до мягкости, затем взбейте блендером в нежный крем-соус, посолите, поперчите. Подавайте с отварными спагетти, присыпав тёртым сыром. Идеальный аккомпанемент — простой салат с фетой и помидорами, заправленный смесью оливкового масла и лимонного сока.

А в качестве вкусняшки, которая спасёт, даже если хурма оказалась не самая сладкая, — нарежьте плод дольками, полейте мёдом и щедро посыпьте дроблёными орехами. Пять минут — и десерт, достойный ресторана, готов.

Вот и весь секрет — простые ингредиенты, быстрые техники и никакого чувства тяжести. Иногда лучший отдых для организма — это день без мяса, но с массой новых вкусов.